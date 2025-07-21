饗賓最新Buffet「URBAN PARADISE」打造9大餐區！海膽干貝最中必吃

繼打造「饗 A Joy」之後，饗賓集團推出全新精品餐酒Buffet品牌「URBAN PARADISE」，將於7月25日正式進駐統一Dream Plaza五樓。標榜以創意融合的手法，設計出九大風格鮮明、饒富食趣的主題餐區，從美墨、歐陸、日式、東南亞到台式街頭美食，提供兩百多道創意料理，現已開放訂位。

全新登場的「URBAN PARADISE」以「都會饗樂 微醺時光」為概念，設計出9大創新餐區。主打各國新鮮海味料理的「Ocean Bar」，提供有創意料理「海膽干貝最中」，將海膽、干貝與醋飯以最中餅包覆，鹹甜交織；「Breeze」提供沙拉、現做手捲及Tapas西班牙下酒菜；「美樂地」提供PIZZA、焗烤等療癒性美食；「VIVA」則是透過鐵板演繹出各具特色的料理，尤其推薦「干貝楓糖奶油鬆餅」、「煙燻熟成牛腹」。

此外，「快意町」則聚焦亞洲料理，並也看得見台灣街邊小吃元素。「香鑲」以多國風味烤物為主軸，展現火候與香氣的極致平衡；「脆焠」則網羅世界各地的炸物精華。另外還有主打甜點、聖代、冰淇淋的「Wonderland」，以及提供18款酒品的「Oasis」，每一個餐區都展現豐富的多樣性。

「URBAN PARADISE」每日分為三個餐期。平日午餐每人1,390元、下午餐1,090元，晚餐為1,690元；假日午餐為1,690元、下午餐1,390元，晚餐則為1,990元。近日已經開放與預訂。 明星料理「海膽干貝最中」，以酥脆的最中殼包覆海膽、干貝與醋飯。圖／饗賓集團提供 「URBAN PARADISE」以「都會饗樂 微醺時光」為概念，設計出九大創新餐區。圖／饗賓集團提供 「Ocean Bar」將日式元素以全新姿態呈現，提供融合多國元素的壽司料理。圖／饗賓集團提供

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