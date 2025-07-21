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外食也可輕鬆飲控...foodpanda攜手Cofit營養師平台 點餐抽iPhone 16

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda與Cofit營養師團隊攜手，設計「一週外送993原則」提供外送愛好者全新的飲食指南。圖／foodpanda提供
foodpanda與Cofit營養師團隊攜手，設計「一週外送993原則」提供外送愛好者全新的飲食指南。圖／foodpanda提供

健康飲食風潮興起，「飲控」成為外食族格外關注焦點。foodpanda攜手全台最大線上營養師平台Cofit，推出「夏日輕盈專區」，並設計「一週外送993原則」，鼓勵消費者在享受美食的同時，也能輕鬆實踐健康飲食。該專區精選台灣人最愛的台式小吃，如烤雞腿便當、煎蘿蔔糕、手搖飲等，透過份量調整與搭配建議，實現「吃得飽也能吃得好」的均衡飲控目標。

「993原則」即每週選擇9餐蔬菜、高蛋白配好碳水；9餐優質蛋白配主食、3餐高脂高糖偶爾放縱，依比例安排飲食，不僅不需挨餓，也能打造輕盈體態。Cofit營養師團隊以「吃什麼不是問題，關鍵是份量」為核心，針對台式早餐、便當、手搖飲等外送熱門品項給出實用建議，讓日常飲控更容易落實。

即日起至8月4日，foodpanda與Cofit推出「夏日輕盈挑戰賽」，凡點選「夏日輕盈專區」餐點並上傳訂單截圖至Cofit官方LINE@活動入口，即可獲得Cofit App「NutriGo飲食助教14天免費開通碼」，透過AI工具獲得即時飲食建議，還能參加每日任務與抽獎活動。

活動總獎項價值超過60萬元，包含foodpanda外送折扣碼、pandapro免費體驗、Cofit機能蛋白飲，以及iPhone 16、iPad Air、Apple Watch、AirPods等人氣好禮。

foodpanda攜手Cofit營養師平台推出「夏日輕盈專區」，經典台味也能吃得輕盈無負擔。圖／foodpanda提供
foodpanda攜手Cofit營養師平台推出「夏日輕盈專區」，經典台味也能吃得輕盈無負擔。圖／foodpanda提供

外送 foodpanda 健康飲食

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