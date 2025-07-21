大暑日限定！全家「隨買跨店取」5款人氣消暑飲品、冰塊杯最低6折起

宣告一年最熱時段來臨的「大暑」節氣登場，全家便利商店自7月22日啟動「大暑消暑計畫」，推出會員APP限定「大暑一日限定」飲品組合，最低6折起，讓消暑更超值。限時優惠自當日上午10點開賣，精選Let’s Café與Let’s Tea人氣冰飲，共5種多杯數組合皆享特價299元，包含咖啡、柳橙香柚綠茶等；冰塊杯20杯亦享優惠價199元，可跨店兌換、分批領取或轉贈親友，靈活消暑又便利。

7月23日起，全家再推一系列消暑新品與優惠，包括去年推出大受好評的Let’s Café經典冰磚拿鐵升級回歸，嚴選巴西、哥倫比亞、瓜地馬拉三地豆款，結合煉乳與鮮奶油均質調和製成冰磚，風味更濃郁，會員嚐鮮價59元。此外，暑期限定12款冰飲單杯39元登場，涵蓋草莓白巧可可、椰棗蜜拿鐵、桃粿仙女紅茶、花生圓圓醇奶等，滿足多元飲品喜好，冰飲採封膜包裝，攜帶更便利。

甜點方面，全家再攜手知名美食YouTuber古娃娃品牌「WA!COOKIES」聯名推出5款話題新品，包括紅烏龍草莓鬆餅、伯爵蘋果雲朵燒、茉香綠茶爆餡餐包，還有茉香綠茶奶蓋雪糕、真．松露巧克力奶蓋雪糕等，打造夏日療癒系甜點；聯名品項7月23日至8月5日任選第2件6折。同時還有minimore香蕉巧克力夾心酥與蜜柑大福新上市，入口感受滿滿果香。

熟食「馬尚煮」亦推夏季限定清爽蔬菜玉米筍與茭白筍，7月23日起至8月19日，全品項任選4入69元，熱到吃不下的夏日，吃點辣最開胃。 搶攻暑假消費商機，全家同步精選12款話題飲品，自7月23日起至9月2日，推出單杯39元暑期優惠價。圖／全家便利商店提供 全家南洋酸辣燙「馬尚煮」限時6週任選4入69元。圖／全家便利商店提供 全家再度攜手YouTuber古娃娃創立的甜點品牌「WA!COOKIES」，推出5款茶香新品。圖／全家便利商店提供

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