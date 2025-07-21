7-ELEVEN攜手網紅甜點店推聯名 開心果可麗露、野莓馬卡龍霜淇淋必吃

7-ELEVEN宣布首次攜手法式甜點名店「WUNIQUE吳一無二」，曾在巴黎最頂尖米其林三星餐廳服務的吳宗剛主廚監製，推出8款獨家聯名商品，包含現烤烘焙、麵包、甜點與酷聖石霜淇淋，打造隨時走進店就能享受的法式浪漫午茶饗宴。

7-ELEVEN指出，觀察到年輕族群對精緻與小眾商品的熱衷，此次攜手「WUNIQUE吳一無二」以午茶時光為主題，自7月23日起推出4款法式烘焙商品，包括「迷你香榭法國麵包」、經典「費南雪」、果香層次的「藍莓丹麥」，以及人氣熱銷的「杏仁奶油可頌」，酥脆32層可頌麵包，內餡均勻抹上特製杏仁卡士達奶油餡，每日現做新鮮配送，全台300間Semeur聖娜複合店同步販售。

另同步推出2款開心果甜點「開心果馬卡龍」與「LADEARS開心果可麗露」，採用法國天然奶油、義大利開心果醬及德國香草莢醬，呈現酥脆外皮與濃郁內餡的雙重口感。還有酷聖石霜淇淋全新口味「野莓馬卡龍」，以經典法式甜點為靈感，將醇厚莓果拌入酷聖石香奶基底，加入少許杏仁粉帶出馬卡龍獨特堅果香氣，融合出甜中帶有微酸的層次風味，粉紫馬卡龍色外觀好吃又好拍。

甜點搭咖啡，才是完美的法式午茶體驗，CITY PRIMA精品咖啡同步推出「黑爵士黑醋栗冰磚精品咖啡」，結合珍稀果香與精品咖啡風味，自7月23日至8月5日享嚐鮮價99元，搭配指定商品再享半價優惠。

歡慶DREAM PLAZA週五即將正式開幕，7-ELEVEN 7月23日至27日祭出多重優惠。uniopen會員購買指定12大類商品享滿250元折25元、滿1,000元折110元，滿額再送UNIDESIGN衛生紙與星巴克好友券。指定商品享買2送2、買2送1優惠，涵蓋飲品、泡麵、甜點等。CITY系列加碼，Café特選咖啡第2杯半價，PRIMA水果冰磚美式2杯130元，TEA系列與檸檬紅/青茶2杯100元。另有明果冰淇淋買5送5、老協珍美顏飲買6送6、Niseko雪糕第2件10元等超值回饋。 全台300間7-ELEVEN門市Semeur聖娜複合店同步推出近期人氣爆棚的「杏仁奶油可頌」。圖／7-ELEVEN提供 明星商品「水果冰磚精品美式」系列自7月23日起再推出第2波新品「黑爵士黑醋栗冰磚精品咖啡」。圖／7-ELEVEN提供 同步推出2款法式甜點新品「開心果馬卡龍」及「LADEARS 開心果可麗露」。圖／7-ELEVEN提供 迷你香謝法國麵包、藍莓丹麥皆由吳一無二吳宗剛主廚監製。圖／7-ELEVEN提供 全台限定約百間門市販售酷聖石霜淇淋，聯名「WUNIQUE吳一無二」推出全新口味「野莓馬卡龍」。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN攜手甜點名店「WUNIQUE吳一無二」推8款聯名新品，米其林三星吳宗剛主廚監製，打造法式午茶饗宴。圖／7-ELEVEN提供

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