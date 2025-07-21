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影／日本最大二手店插旗中部 首選南投跳過台中…原因曝光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
海德沃福 HARD OFF收購並販售二手物讓物品循環利用，遊戲機、精品、家電等應有盡有，吸引民眾搶便宜。記者賴香珊／攝影
海德沃福 HARD OFF收購並販售二手物讓物品循環利用，遊戲機、精品、家電等應有盡有，吸引民眾搶便宜。記者賴香珊／攝影

日本最大二手店「海德沃福 HARD OFF」插旗中台灣，今在家樂福南投店開幕，是全台第7家，更是中部第1家；由於各式二手商品都有，一早吸引大批民眾排隊等入場搶便宜。業者則透露，中部首選南投除了考量空間，也與他的故鄉有關。

由於南投沒百貨公司，家樂福成為民眾生活採買、逛街吃飯的重要賣場，店內也有UNIQLO、星巴克等連鎖企業，UNIQLO更是全縣唯一的一家，但今年2月因租約到期熄燈，不過3月就揭曉改由日本最大二手店「海德沃福 HARD OFF」進駐。

同樣來自日本的「HARD OFF」有別於多數商業模式，其店內不銷售新產品，而是向民眾收購不需要的物品，經過檢查、修理和清潔後再擺放上架販售，讓需要的客戶選購，達到物品再利用，也因為販售的全是二手商品，因此價格相對低廉。

HARD OFF南投家樂福店今天開幕，現任社長山本太郎與立委馬文君、南投市長張嘉哲等人剪綵，縣長許淑華隨後也到場表達祝賀；而因該店7月初開始收購，各式二手商品都有，不少民眾早就鎖定物品，一早就到場排隊等著入店搶便宜。

HARD OFF社長山本太郎說，HARD OFF發跡於日本新潟新發田市，經營已有30年之久，從日本開始建立回收再利用的文化，目前在全球已有1000家店，南投則是台灣第7家，未來盼持續推廣循環使用觀念，目標要在全台展店設點150家。

業者也透露，中台灣展店率先選在南投市，而非台中，是因為剛好有適合的場域，空間夠大能滿足其展店需求；此外，南投市人口約10萬人，與其故鄉也是總社所在的日本新潟新發田差不多，因此覺得很親切開心，最終決定先在南投開幕。

立委馬文君說，HARD OFF能將循環再利用的環保理念企業化，且推動成功相當難得；南投縣長許淑華則說，HARD OFF是全球連鎖企業，能率中部之先到南投展店，除了對提升環保觀念有正面助益，也帶來了人氣，可望刺激地方消費力。

海德沃福 HARD OFF收購並販售二手物讓物品循環利用，衣物、鍋碗瓢盆等生活用品應有盡有，吸引民眾搶便宜。記者賴香珊／攝影
海德沃福 HARD OFF收購並販售二手物讓物品循環利用，衣物、鍋碗瓢盆等生活用品應有盡有，吸引民眾搶便宜。記者賴香珊／攝影
海德沃福 HARD OFF收購並販售二手物，讓物品循環利用，也因為販售的全是二手商品，價格相對低廉，吸引民眾搶便宜。記者賴香珊／攝影
海德沃福 HARD OFF收購並販售二手物，讓物品循環利用，也因為販售的全是二手商品，價格相對低廉，吸引民眾搶便宜。記者賴香珊／攝影
海德沃福 HARD OFF收購並販售二手物讓物品循環利用，精品包、手錶等應有盡有，吸引民眾搶便宜。記者賴香珊／攝影
海德沃福 HARD OFF收購並販售二手物讓物品循環利用，精品包、手錶等應有盡有，吸引民眾搶便宜。記者賴香珊／攝影
海德沃福 HARD OFF插旗中台灣，今在南投市開幕，是中部第1家，一早吸引大批民眾排隊等入場搶便宜。記者賴香珊／攝影
海德沃福 HARD OFF插旗中台灣，今在南投市開幕，是中部第1家，一早吸引大批民眾排隊等入場搶便宜。記者賴香珊／攝影
日本最大二手店「海德沃福 HARD OFF」插旗中台灣，今在南投市開幕，是全台第7家，更是中部第1家。記者賴香珊／攝影
日本最大二手店「海德沃福 HARD OFF」插旗中台灣，今在南投市開幕，是全台第7家，更是中部第1家。記者賴香珊／攝影
海德沃福 HARD OFF收購並販售二手物讓物品循環利用，釣魚竿、高爾夫球桿等運動用品也有，吸引民眾搶便宜。記者賴香珊／攝影
海德沃福 HARD OFF收購並販售二手物讓物品循環利用，釣魚竿、高爾夫球桿等運動用品也有，吸引民眾搶便宜。記者賴香珊／攝影
海德沃福 HARD OFF收購並販售二手物讓物品循環利用，遊戲機、精品、家電等應有盡有，吸引民眾搶便宜。記者賴香珊／攝影
海德沃福 HARD OFF收購並販售二手物讓物品循環利用，遊戲機、精品、家電等應有盡有，吸引民眾搶便宜。記者賴香珊／攝影
日本最大二手店「海德沃福 HARD OFF」插旗中台灣，今在家樂福南投店開幕，是全台第7家，更是中部第1家。記者賴香珊／攝影
日本最大二手店「海德沃福 HARD OFF」插旗中台灣，今在家樂福南投店開幕，是全台第7家，更是中部第1家。記者賴香珊／攝影

日本 南投 馬文君

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