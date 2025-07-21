「誠品動漫祭」經典場面8月起全台串連 滿額送限量豆本造型鑰匙圈

誠品書店全新企劃「2025誠品動漫祭」8月1日起北中南多家店點出擊， 6米高巨人現身誠品書店台中中友店、「壁之巨人」出現在高雄大遠百店，新店紅廳則有《鏈鋸人》名場景，風城新竹巨城店迎來《防風少年》鎮守現場，召喚全台動漫迷一同探索今夏熱血的漫畫主題策展。

獲選日本2025年全國書店店員推薦漫畫排行榜第2名的《惡靈剋星》，8月1日前往誠品生活板橋、台中大遠百書店《惡靈剋星》全員現身護法。金漫獎得主「常勝」結合傳統戲曲與科幻的作品《閻鐵花》將京劇女伶化身英雄， 8月1日起駐守誠品生活南西5F書店拱型大窗。

另有戀愛漫畫甜飲站帶來「台南式無糖」，誠品最新開幕的獨棟大店誠品生活台南4F書店集結純愛、浪漫與心跳加速的愛情漫畫作品，更掛上「金漫大獎」及「年度漫畫獎」肯定、描寫主角之間相互治癒的《獅子藏匿的書屋》、描述部長與部下甜蜜日常的BL作品《DAY OFF》，以及愛錢、愛朋友、愛家人但就是不戀愛的《三個不結婚的女人》3大台漫製作巨型掛幅。

誠品生活西門3AF活動空間特展「BL：我們的關鍵字」，獨家規劃「腐眾速成班」系列活動，8月周末限時開課。最強不良少年軍團、榮登2022年「日本全國店員票選推薦作品」第三名的《防風少年》在誠品生活新竹巨城5F書店打造風鈴高中星光大道；誠品生活西門3F書店也將漫畫場面放大重現，活動期間購買尖端商品單筆滿799元，即贈防風少年透卡一張，每波段推不同款式。

同時預告《アニメ大進擊！》日本動漫交響音樂會9月13日於松菸誠品表演廳限定登場，從《進擊的巨人》主題曲「紅蓮的弓矢」、「自由之翼」到《灌籃高手》的「好想大聲說喜歡你」， 在磅礡弦樂中呈現14首經典動漫歌曲。誠品電影院7月20日起也集結動畫大師宮崎駿、今敏及湯淺政明８大經典神作，並響應超人氣動畫《驀然回首》上映一周年，8月1日起獨家重映。

「2025誠品動漫祭」8月1日至9月21日於全台誠品書店、誠品線上與誠品蝦皮商城同步開展，參展商品全面8.5折起，誠品會員單筆滿750元即贈《藍色監獄》、《防風少年》、《躍動青春》、《藥師少女的獨語》與《葬送的芙莉蓮》等限量豆本造型鑰匙圈一個（款式隨機）。

誠品書店受文策院之邀， 7月24日至7月28日限定進駐2025漫畫博覽會「臺灣漫畫館」，精選200位臺灣創作者帶來逾600部漫畫作品，全館書籍7.9折起，誠品會員消費不限金額再加贈100元購書金，活動期間於誠品線上同步開展。 2025誠品動漫祭誠品會員滿750元即贈《藍色監獄》、《防風少年》、《躍動青春》、《藥師少女的獨語》與《葬送的芙莉蓮》等限量豆本造型鑰匙圈一個（款式隨機）。圖／誠品提供 2025誠品動漫祭《閻鐵花》駐守誠品生活南西5F書店拱型大窗。圖／誠品提供 2025誠品動漫祭誠品生活西門3F書店將《防風少年》漫畫場面放大重現。圖／誠品提供 2025誠品動漫祭《惡靈剋星》全員現身台中大遠百店9F閱讀書區。圖／誠品提供 「2025誠品動漫祭」新竹巨城店迎來《防風少年》，打造人氣角色等比例全身互動立牌。圖／誠品提供 「2025誠品動漫祭」，誠品書店高雄大遠百店17F書區中庭呈現《進擊的巨人》中「壁之巨人」身影。圖／誠品提供

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