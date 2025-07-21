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帶佐助回家！漢堡王「火影忍者套餐」送公仔 還有3款聯名餐點

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王聯名火影忍者，推出「火影華堡」、「火影雞排堡」與「火影地瓜薯」等聯名餐點。圖／漢堡王提供
漢堡王聯名火影忍者，推出「火影華堡」、「火影雞排堡」與「火影地瓜薯」等聯名餐點。圖／漢堡王提供

漢堡王與知名動漫《火影忍者》，自7月22日起，將展開為期7週的聯名活動，將分批4波推出8款限量「火影公仔餐」，另外還有「火影華堡」、「火影雞排堡」及「火影地瓜薯」等3款聯名美食，為粉絲們補充滿滿的查克拉。

7月22日起，漢堡王將推出門市限定的「火影華堡公仔餐」與「火影雞排堡公仔餐」，每套除了漢堡、火影地瓜薯與中杯飲料，並會附上隨機的「火影忍者公仔」1隻，每套286元。7月22起為「鳴人」和「小櫻」；8月5日起為「我愛羅」與「雛田」；8月19日起是「佐助」和「李洛克」、9月2日起則推出「卡卡西」與「寧次」，讓粉絲可以動漫中的經典角色帶回家，售完為止。

除此之外，漢堡王也以代表漩渦鳴人的橘色，以及日式風味的照燒醬為主題，推出3款聯名款餐點。「火影華堡」以經典華堡做升級，添加鹹甜的日式照燒醬，還多了炸洋蔥、培根、2片起士，單點169元。「火影雞排堡」採用大塊的厚實雞腿排，加上照燒醬、番茄、生菜、炸洋蔥和起士片，單點169元。「火影地瓜薯」則是採用台農66號紅肉地瓜製作，外酥內香甜，並使用鳴人造型的專屬紙盒盛裝，單點79元。

活動期間購買「火影漢堡系列」，可以單點或升級A（配小薯）、B（配4塊雞塊）、C（配勁濃起士薯）套餐，門市臨櫃、自助點餐機或官網選購，都將贈送限量的「火影忍者皇冠帽」一件，共5種款式。官網點火影漢堡及套餐，則可享「折價5元」，另外還有「雙人餐組合」，每套379元。針對外送平台並規劃2款「火影漢堡套餐」，增加4塊雞塊，每套299元。

漢堡王推出「火影公仔餐」，隨餐可獲贈角色公仔，共有8種造型。圖／漢堡王提供
漢堡王推出「火影公仔餐」，隨餐可獲贈角色公仔，共有8種造型。圖／漢堡王提供

地瓜 漢堡王 火影忍者

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