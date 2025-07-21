華語圈十大馬來西亞歌手 李佳薇十年磨一劍〈歌手〉揭榜成功

席捲華語音樂的大馬之光！

提到〈勇氣〉、〈童話〉、〈天后〉這些耳熟能詳的經典情歌，你一定能哼上幾句。但你可能不知道，這些陪伴無數人成長的動人旋律，其實都來自於一群才華洋溢的馬來西亞歌手！近年來，一股來自馬來西亞的音樂勢力正強勢席捲華語樂壇，無論是推出原創歌曲、獻唱影視原聲帶、參與熱門綜藝節目，還是舉辦個人演唱會，這些大馬歌手都憑藉著過人的才華與魅力，不斷創造話題，累積驚人聲量！

究竟是哪些大馬歌手，在競爭激烈的華語音樂市場中脫穎而出，成為了你我生活中不可或缺的「耳邊常客」？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查了近一年（2024/7/14～2025/7/13）討論度最高的「華語圈十大馬來西亞歌手」。現在就跟著我們一同揭曉這份榜單，看看你的偶像是否榜上有名吧！

No.10 李佳薇

YT／ 湖南衛視芒果TV官方頻道

李佳薇以其爆發力十足的唱功在華語樂壇獨樹一幟，人稱「鐵肺女王」。2010年，她在台灣參加第七屆《超級星光大道》並榮獲總冠軍，以創紀錄的滿分表現，迅速打開在華語圈的知名度。隔年，首張專輯《感謝愛人》中的主打歌〈煎熬〉，憑藉橫跨16度音域的超高難度與情感渲染力，成為她的代表作之一。

2015年，她站上《我是歌手》第三季踢館舞台，以一票之差惜敗，演唱實力仍驚豔眾人。儘管演藝之路曾面臨轉行房產中介的考驗，她對歌唱的熱愛始終不減。李佳薇時隔十年再次站上《歌手》舞台，節目中以一曲〈天后〉成功揭榜，再次證明其舞台魅力，並引發社群熱烈討論，創下聲量最高峰，網友紛紛驚嘆「該紅的時候到了」、「他真的很珍惜機會」、「她真的很棒，10年磨一劍」、「有誰懂聽了十多年的李佳薇，看到這場表演有多感動」。7月11日、18日分別以歌曲〈訣愛〉、〈想你的365天〉挑戰《歌手》舞台成功，接下來還有三集，令人拭目以待。

No.9 Dior大穎

YT／DIOR大穎

Dior大穎以其獨特、慵懶且富磁性的嗓音，在近年華語樂壇迅速崛起。她最初透過翻唱影片在網路嶄露頭角，憑藉對歌曲的精準駕馭和鮮明個人風格，迅速累積人氣。2023年與菲道爾合唱的〈在迦納共和國離婚〉，以深情的歌詞和動人旋律成為現象級情歌，不僅被多位歌手翻唱，更入選2024年Spotify全球最多串流收聽次數華語流行歌曲之一，大幅提升她在華語樂壇的知名度。

Dior大穎的創作多以細膩情感觸動人心，她曾推出多首個人作品，如〈你最近過得好嗎〉、〈如果那通電話有接通〉、〈有天會再相見〉等，都深刻描寫了對於親人的思念與珍惜，引發無數粉絲共鳴。儘管在2024年10月歷經分手風波，大穎勇敢走出情傷，積極發展音樂事業。她在馬來西亞音樂競技節目《歌手崛起吧》中的亮眼表現，2024年12月於節目發布主題曲〈快樂飛鳥〉時，創下近一年聲量最高點。許多網友留言支持大穎，大讚其歌聲的感染力與真誠性格。2025年6月，Dior大穎也與台灣索尼音樂合作推出新作品《節約用愛》，為其音樂版圖開啟新篇章。

No.8 林明禎

YT／培永 Phei Yong

憑藉甜美外型、陽光氣質與健康形象，林明禎近年來迅速在亞洲走紅，在台灣、香港、馬來西亞等地都收穫高人氣。2014年，她在社群媒體上因一系列健身美照和魔鬼身材受到廣泛關注，被譽為「真人版娜美」，憑藉網路人氣成功進軍台灣演藝圈，並於2015年發行首張EP《冒險愉快》。

林明禎的音樂風格多為活潑輕快、充滿正能量的舞曲或情歌，如〈T.O.U.〉、〈不搖就滾〉等，深受年輕族群喜愛。除了音樂事業，她也積極參與影視作品，包括電影《救殭清道夫》、《飯戲攻心》等，其中《飯戲功心》在香港票房表現亮眼，讓她的演技獲得肯定。2025年，她與馬來西亞KOL培永、TOMATO合作推出賀歲歌曲〈愛呀恭喜你〉，趣味十足的MV和喜慶歡樂的曲子獲不少人盛讚，更創下近期聲量高點。

No.7 光良

YT／ 滾石唱片 ROCK RECORDS

被譽為華語樂壇的「情歌王子」光良，最大的特色莫過於溫暖清澈的嗓音和創作才華。1995年，他與品冠組成「無印良品」團體，以清新民謠風格席捲亞洲，代表作如〈掌心〉、〈想見你〉等，迅速打開知名度。2000年單飛後，光良的創作能量持續爆發，2001年一首〈童話〉更是將他的個人事業推向巔峰。這首歌傳唱度極高，KTV點唱率居高不下，甚至被翻譯成多國語言，證明其跨越文化界限的魅力，讓光良的情歌風格深植人心。

近年來，光良持續推出高品質作品，並活躍於兩岸三地的演唱會舞台。特別在2025年，光良宣布啟動出道30週年演唱會，並以馬來西亞場次「全場199令吉（約新台幣1,400元）」的佛心票價，喚起粉絲對2018年全場99令吉（約新台幣685元）演唱會的美好回憶。此舉立即掀起高度關注，寫下聲量高峰，網友們紛紛大讚「支持國寶，支持光良，加油」、「這種才是有心和粉絲相聚的偶像」、「一首童話就值199了」、「這麼寵粉，不去哪裡對得起自己」。

No.6 戴佩妮

YT／戴佩妮 Penny Tai Official

華語樂壇創作才女戴佩妮擁有獨特的音樂風格和深刻詞曲駕馭能力，深受華語樂迷喜愛。她自2000年在台灣發行首張同名創作專輯《Penny》正式出道以來，便展現出全方位的藝術天賦，身兼歌手、詞曲創作者、製作人及導演等多重身份，憑藉〈你要的愛〉、〈怎樣〉等代表作，迅速打開知名度。

戴佩妮的音樂風格多變，涵蓋抒情搖滾、另類與清新民謠，屢獲金曲獎肯定，包括最佳國語女歌手、最佳作曲人、最佳樂團（佛跳牆）等，是少數能同時在流行和獨立音樂領域都獲得高度評價的音樂人。2025年3月，她睽違九年再度站上台北小巨蛋舉辦《雙生火焰》演唱會，不僅挑戰高空歌唱，更演唱超過30首歌，並邀請江美琪、周蕙驚喜合體，展現絕佳默契。這場演唱會也創下近一年聲量高峰，粉絲們激動直呼「真的超強，超級感動」、「在現場真的超過癮」、「超有誠意的3小時20分鐘」、「值回票價」。

No.5 陳勢安

YT／ 陳勢安 Andrew Tan

陳勢安以高亢嗓音和深情詮釋歌曲著稱，是華語樂壇中少數能將KTV情歌唱到街頭巷尾皆知的代表人物之一。他於2006年正式出道，憑著不懈努力與音樂熱情逐步累積實力。2011年，一首〈天后〉讓他迅速竄紅，這首歌不僅在台灣KTV創下極高點唱率，更在中國及香港數位音樂平台與社群媒體上迅速擴散，使他成為家喻戶曉的情歌王子。

儘管成名之路曾遭遇低潮與合約問題，陳勢安對音樂的堅持從未動搖，選擇獨立發展，持續創作演唱。近年來，他不僅發行多張專輯，更活躍於台灣及中國的各大音樂節目與演唱會，維持高曝光度。2024年，他推出〈終身門徒〉和〈家具〉兩首歌曲，並受邀突襲補習班演唱，讓學生驚喜連連，影片曝光後網友也紛紛讚嘆「真的很猛欸」、「老師現在重讀還來得及嗎」、「以前上課都沒有這種福利」，成功帶動聲量衝高。

No.4 菲道爾

YT／ 菲道尔 Firdhaus

憑藉〈阿拉斯加海灣〉一曲打開知名度，菲道爾以其獨特的創作風格和細膩情感表達，近年來在華語樂壇竄紅，成為新生代獨立音樂人代表。他的音樂風格多以細膩情感和悲傷情歌為主，如〈人生，起起落落落落落〉、〈我們都是第一次做人〉、〈早點回家〉、〈能遇見，就很不錯了〉等，深受年輕族群歡迎。他與Dior大穎合唱的〈在迦納共和國離婚〉更是成為爆紅金曲，其直擊靈魂的歌詞和悠揚旋律，在各大音樂平台引發熱潮，大幅提升他在華語音樂市場的知名度。

2024年，菲道爾舉辦《能遇見，就很不錯了》亞洲巡迴演唱會，足跡遍及中國、馬來西亞、澳洲、台灣等。11月份傳出感情風波，導致台灣場次演唱會前出現門票轉售潮，帶動聲量迅速衝高；但菲道爾當晚仍帶來完美演出，粉絲紛紛對其現場演出表示肯定，「我還是喜歡你的歌和你的聲音」、「這趟真的值得了」。今年菲道爾在台灣積極參與多場校園演唱會，並接連推出〈你會來看我嗎〉、〈相信自己相信自己相信自己〉、〈合照〉等歌曲，持續保持穩定曝光。

No.3 艾薇

YT／艾薇

新生代唱將艾薇憑藉其爆發力歌喉和充滿靈魂的演唱，近年來迅速征服華語樂壇。她在2019年台灣歌唱選秀節目《聲林之王2》奪得總冠軍，以超越年齡的成熟嗓音和穩健舞台表現迅速獲得矚目，被譽為新一代「鐵肺公主」。艾薇的音樂作品涵蓋多元曲風，從力量型抒情到動感舞曲皆能駕馭，如〈失重前幸福〉、〈甘蔗掰掰〉、〈癡心無名氏〉、〈悲傷的五個步驟〉等，展現其多樣性與演唱實力。

艾薇不僅發行個人專輯，也積極參與各類綜藝節目。她曾亮相《下一戰歌手》和《聲生不息·寶島季》等中國音樂綜藝節目，其中與那英、華晨宇在《聲生不息》的精采合作，進一步打開她在中國的知名度。2024年12月19日生日當天，艾薇宣布將推出第三張個人專輯，並同步上線首部影像作品《不愛就不愛》，獲得歌迷熱烈支持，創下聲量高峰。此外，她在《2025超級巨星紅白藝能大賞》錄影時，竟在遊戲環節意外「笑噴假牙」，出乎意料的真性情引發全場爆笑，網友直呼「這段真的太瘋了」、「好好笑，靠假牙多收服了一個粉絲」。

No.2 梁靜茹

YT／ 滾石唱片 ROCK RECORDS

「情歌天后」梁靜茹，以溫柔細膩的嗓音和深刻情感詮釋，成為無數人心中的華語經典。1999年在台灣發行首張專輯《一夜長大》出道後，她迅速嶄露頭角。多年來，梁靜茹累積數十張專輯與無數膾炙人口的情歌，如〈勇氣〉、〈分手快樂〉、〈可惜不是你〉等，這些不僅是KTV熱門金曲，更陪伴無數人度過情感高低潮。除了經典作品常被提及，「梁靜茹借你的勇氣」、「是誰給你的勇氣，梁靜茹嗎」等也成為網友間的熱門網路迷因，在各大留言區常見，持續帶動她的高聲量。

梁靜茹的音樂作品橫跨兩岸三地，擁有極高知名度和廣泛歌迷基礎。她多次舉辦世界巡迴演唱會，場場爆滿，足跡遍及各大城市，證明其在華語流行音樂界的地位。然而，出道多年的她，雖累積六度入圍金曲獎「最佳國語女歌手獎」，卻始終與歌后寶座擦身而過。即使近年專輯如《燕尾蝶》與《我好嗎？－太陽如常升起》廣獲好評，外界普遍看好，梁靜茹仍屢屢摃龜，被歌迷戲稱為「金曲最悲情遺珠」。

No.1 黃明志

YT／ 網路溫度計 DailyView

華語樂壇最具話題性的馬來西亞歌手，非黃明志莫屬。大膽辛辣的創作風格、幽默諷刺的歌詞，以及對社會議題的敏銳洞察，讓黃明志在華語娛樂圈中獨樹一幟。除了歌手身分，黃明志更是導演、製作人、YouTuber，跨足音樂、電影、網路等多領域，在兩岸三地都擁有極高討論度與影響力。

黃明志的代表作多不勝數，包括〈漂向北方〉、〈玻璃心〉、〈擊敗人〉等，這些歌曲在數位平台創下驚人點擊量，也屢次引發社會高度關注。特別是與王力宏合作的〈漂向北方〉，讓他在華語音樂市場的知名度達到高峰。2024年12月，黃明志攜手台灣保庇天后王彩樺推出蛇年賀歲曲〈蛇出來了〉，以輕鬆幽默的風格、創意諧音梗，結合蛇精與野人的浪漫故事，迅速登上YouTube音樂發燒榜，帶動聲量飆升。網友紛紛驚嘆「真的讓小弟驚呆了」、「這已經不是懷疑開車，是車尾燈都看不到了」、「黃明志的歌真的通俗又洗腦」、「真的是鬼才」，再次證明其獨特魅力。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年7月18日至2025年7月17日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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