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醫生喪生斑馬線 Cheap:汽車不讓行人日本警察這樣做

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
衛福部桃園醫院外科主任周佳正日前在台北市愛國西路、羅斯福路口行經斑馬線時，遭左轉通過路口的欣欣客運公車撞擊身亡；圖為事後欣欣客運其他班車通過肇事地點的畫面。記者林伯東／攝影
衛福部桃園醫院外科主任周佳正日前在台北市愛國西路、羅斯福路口行經斑馬線時，遭左轉通過路口的欣欣客運公車撞擊身亡；圖為事後欣欣客運其他班車通過肇事地點的畫面。記者林伯東／攝影

衛福部桃園醫院乳房外科主任周佳正前天過馬路時遭轉彎公車輾斃，令人心痛與惋惜。百萬網紅「Cheap」在臉書指出，去過日本的人都知道，汽車遠遠看到行人就會停下來，在台灣，會讓的機率極小，還會嗆你：誰知道你要不要過。

「Cheap」臉書播出一則日本行人有多尊嚴的影片，汽車看到騎腳踏車的人要過斑馬線時馬上停下來，對於不讓行人直接開過斑馬線的汽車，「Cheap」說：「這在台灣100%不會被抓，但在日本，警察直接出動。」

「Cheap」指出，那些嗆行人慢慢走、划手機的，你能做到日本這樣，再來要求行人吧，好笑的是，一般民眾不懂就算了，連我們的交通部長、基隆市長、一票議員們，也一搭一唱要行人走快一點。「你們手中握有公權力，連行人安全的步行環境都沒做好，就急著要求弱勢? 腦袋有洞嗎?」

行人 日本

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