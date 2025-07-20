從光中彩虹到冰河銅雕 北美館呈現埃利亞松30年藝術精華

今夏，台北市立美術館推出冰島-丹麥藝術家奧拉弗・埃利亞松（Olafur Eliasson）於台灣的首度大型個展《你的好奇旅程（Your curious journey）》。展期即日起至 9 月 21 日，帶來埃利亞松跨越 30 年的藝術實踐精華。

埃利亞松生於 1967 年，長於冰島與丹麥，1995 年創立柏林工作室，以跨學科團隊進行創作，享譽全球。他擅長將不可見現象轉化為可感知的經驗，作品強調感知與共創，深獲各界共鳴。曾於倫敦泰特美術館展出《天氣計畫》，也以《紐約瀑布》等作品探討氣候與人類關係。2019 年起擔任聯合國氣候行動親善大使，持續透過藝術促進環境對話。

展覽精選埃利亞松 17 件經典與新作，橫跨裝置、繪畫、雕塑與攝影，聚焦身體感知、生態共生與觀眾參與。埃利亞松藉由光、水、空氣等自然元素，引領觀者踏上一場感知與思想並行的探索之旅。

本展由 5 國美術館與藝術家工作室共製，為其首次亞太巡迴展第三站，前兩站分別為新加坡美術館與紐西蘭奧克蘭美術館，未來還將前往雅加達與馬尼拉，展現藝術跨域對話的實踐。

必看之作包括開場作品《循環扇》（1997），透過懸吊風扇使空氣可視，喚醒身體對空間能量的覺察；《雙螺旋》（2001）則以轉動鋼管構築如 DNA 般的螺旋形體，挑戰觀者的視覺認知。

《被活動定義的物體（當時）》（2009）運用閃光燈與水流製造「時間凝固」錯覺，提供獨特的當下體驗；早期經典《美》（1993）則以彩色霧氣與光幕構成每人皆異的彩虹，強調個體感知的獨特性。

在威尼斯雙年展曾展出的《單色房間》（1997），以單一頻率黃光籠罩展場，剝離色彩，讓觀眾重新思考色覺的本質；而《多重影子屋》（2010）則創造交錯光源下的多重剪影，令參與者成為作品一部分。

自然與環境議題亦是本展核心。1994 年作《苔蘚牆》將北歐地衣帶入館內，讓觀者以嗅覺體驗自然；2023 年新作《風的書寫》與《太陽繪圖》則以自然力創作，記錄風與陽光的軌跡。

2024 年創作的《冰河的最後七天》則以銅雕與玻璃呈現冰川融化過程，直指氣候變遷的緊迫與危機。這些作品在呼應當代議題同時，亦邀請觀眾以身體感知與環境產生連結。

展覽特別製作《地震儀對距離的證言》（2024–2025），以運輸途中震動記錄成繪圖，象徵藝術在全球流動下的痕跡與連結，並透過模組化運輸與在地製作降低碳足跡，實踐環保承諾。

巡迴展中唯一於新加坡與台北展出的作品《立方結構的演化計畫》（2004）鼓勵觀眾以樂高積木自由建構未來城市，透過拆解與重組，感受參與的力量與對未來的想像空間。更多展覽與活動資訊可上北美館官網。

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