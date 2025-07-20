從寶寶到毛寶都不放過！今夏最有風格的選物市集在這裡

今夏最具風格的《時髦小孩與毛小孩的選物市集》，即日起至9月1日在NOKE忠泰樂生活 3F Uncanny登場，由創意團隊「明日製作所」策展企畫，以親子與寵物友善為出發點，打造一場結合選物與策展的夏日市集。

此次市集以童趣插畫打造出一座座繽紛游泳池，延續 Uncanny 「怪奇」空間語彙，透過色彩及陳列打造不同情境空間。場內集結各國優質品牌，包含母嬰服飾用品、童趣玩具、寵物配件與生活好物，完整呈現家的多元樣貌，不論是正在找尋親子出遊穿搭靈感，還是希望為毛孩添購有型配件，《時髦小孩與毛小孩的選物市集》都是風格爸媽溜孩消暑的最佳去處。

市集蒐羅眾多媽咪界暢銷經典商品，包括日本品牌「10mois」被譽為育嬰聖品、超透氣不悶熱的六層紗防踢被，此次特別帶來與日本人氣插畫組合「tupera tupera」的聯名系列商品，獨具風格的可愛插畫，創造充滿驚喜和樂趣的世界。

韓國高品質嬰幼兒童裝品牌「LITTLE TINI」秉持「made for baby」理念，秉持高質感、舒適與精緻優雅的設計，將日常穿搭打造成一段段幸福回憶。訴求有機、有愛、有夢想的台灣嬰幼選品品牌「Cara No.9」，堅持有機棉童裝選品，以天然的材質溫柔守護每一個寶貝。

來自澳洲的「mugu」專為孩童設計餐具、生活用品，主打天然耐用成分及創新技術，搭配時尚舒緩的色彩選擇，讓孩子享受學習樂趣同時，也讓爸媽擁有更美好的育兒生活。丹麥知名品牌「GRECH & CO.」秉持關懷兒童未來與環保永續發展的初心，堅持選用有機、環保、可回收、可永續的再生材質，搭配時尚簡約的外觀設計，讓寶貝成為最具風格的小小綠色實踐家。

以德國醫學及高科技研發商品為基礎，開發並進口來自世界各地婦嬰皮膚保養與用品的經典品牌「貝恩Baan」，堅持使用純植物萃取精油製成的產品，深受許多醫護人員認可，2023年更將研發婦嬰產品的專業級經驗延伸至寵物用品開發中，溫柔呵護全家人的肌膚。

在社群平台上擁有廣大粉絲群眾的手作編織品牌「Soupy Tang 湯舒皮」，其擁有可愛食物、植物造型的編織品屢屢擄獲消費者芳心，內外層中夾有一層棉麻布料防護的設計，更可放心讓小小孩與毛孩們安全把玩。還有更多趣味又實用的選物，都在NOKE忠泰樂生活 3F Uncanny。

商品推薦