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永豐金控、永豐銀行力挺台灣小吃！卡友吃美食再享最高10%回饋

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
永豐以實質行動力挺台灣小吃文化與「500碗」，民眾也開心參加任務活動。圖／500輯攝影團隊提供
永豐以實質行動力挺台灣小吃文化與「500碗」，民眾也開心參加任務活動。圖／500輯攝影團隊提供

2025「500碗小吃派對市集」在7月19日、7月20日連續2天於台北信義公民會館中央廣場（四四南村）盛大展開，今年集結來自全台9縣市的13家人氣小吃品牌，為民眾帶來各具特色的招牌餐點與小吃。永豐秉持著「Together, a better life.」的願景精神，特別於現場設置活力十足的攤位，並提供旅遊長夾、運動隨行杯等任務好禮，以及專屬的卡友折價活動，陪伴民眾一同享受台灣小吃的美好。

多元豐富的「小吃」是台灣街頭美麗動人的詩篇。永豐以不斷創新的服務，貼近每一位民眾的需求，更是相伴大家一起共創美好生活、享受美味的金融好夥伴。今年，永豐以實質行動支持《500碗》活動，藉由引領潮流的全台小吃新指南，讓更多民眾與海內外觀光旅客，可以體驗到台灣大街小巷之間、充滿熱情與人情味的小吃文化。

本屆「500碗小吃派對市集」中，永豐特別針對永豐信用卡友，推出專屬折扣優惠。凡於現場各美食攤位，出示個人的永豐信用卡，即可享「每筆結帳餐點折價10元」。活動期間至永豐信用卡服務攤位，完成指定任務，還可獲贈精美又實用的「旅遊長夾」、「運動隨行杯」等好禮，讓永豐能夠隨時陪伴民眾一同出遊、樂活運動。豐富的好康，讓現場永豐卡友一邊品嚐美食同時享受折扣，攤位前也聚集許多民眾參與挑戰任務，相當熱鬧！

除此之外，7月21日至9月30日期間，凡至「可刷卡／行動支付」之500碗2025得碗店家用餐，刷永豐信用卡且完成登錄，可享5%刷卡金回饋；累積3家不同500碗2025店家消費，再加碼5%刷卡金，回饋上限100元，登錄名額5,000名。

永豐秉持著「Together, a better life.」的願景精神，特別於「500碗小吃派對市集」設置活力十足的攤位。圖／500輯攝影團隊提供
永豐秉持著「Together, a better life.」的願景精神，特別於「500碗小吃派對市集」設置活力十足的攤位。圖／500輯攝影團隊提供
永豐於「500碗小吃派對市集」提供任務活動，吸引許多民眾參與拿好禮。圖／500輯攝影團隊提供
永豐於「500碗小吃派對市集」提供任務活動，吸引許多民眾參與拿好禮。圖／500輯攝影團隊提供

美食 派對 永豐 折扣 小吃

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