PIAGET伯爵sunlight Panorama珠寶 綠松石、黃金與鑽石的多重魅力

光線影響了人們的視覺，珠寶更因為光線的反射、質地，產生了殊異的奢華印象。瑞士高級珠寶與鐘表品牌伯爵（PIAGET）近日發表了新款Sunlight Panorama珠寶，從瑞士的仙子坡（La Côte-aux-Fées）前往了南法的蔚藍海岸（La Côte d’Azur），結合寶石、礦石與細膩手工，捕捉一段愉悅曼妙的「光之論述」。

初次問世於2018年的Sunlight系列展現了伯爵對光線穿透寶石的豐沛想像。本次Sunlight Panorama系列的推出，則展現了一種兼容學術性的、工藝本質的奢華想像：Panorama的中譯有著全景、全貌，又或是概述或概論的指涉，系列珠寶並將2D的設計思維擴充為3D：讓珠寶有隆起如綿延山谷的幾何造型、一種複雜的幾何結構。

伯爵（PIAGET）為此並結合了多種工藝與寶石、礦石鑲嵌，綠玉髓與綠松石（也稱土耳其石）被以三角形或塔糖形切割（Sugarloaf cut），能呈現自然生動紋理、但高度耗費手工的的宮廷式雕刻也被運用在玫瑰金手鐲或戒指表面。這讓Sunlight Panorama珠寶兼容了絲滑、礦石質地、光潔、寶石光澤的多重印象，全系列並有著手鐲、（雙只）戒指、戒指等單品。

夏天的記憶除了炎熱、海風、團聚，也可以如Sunlight Panorama珠寶般：充滿色彩與笑聲，讓一段關於光線與美好的全能觀點，恣意展現。 PIAGET Sunlight Panorama系列18K玫瑰金土耳其石綠玉髓鑽石戒指，價格店洽。圖／PIAGET提供 Sunlight Panorama系列珠寶並運用了伯爵經典的宮廷式雕刻，展現自然生動的貴金屬光澤映射。圖／PIAGET提供 PIAGET品牌形象大使、英國搖滾巨星Keith Richards孫女Ella Richards並為本系列拍攝形象視覺。圖／PIAGET提供 伯爵在Sunlight系列下再發表了Panorama子系列，展現一種兼容學術性的、工藝本質的奢華想像。圖／PIAGET提供

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