500碗2025／2天吸近2萬人潮！小吃派對市集排翻 全台13家人氣店舖串連
「500碗小吃派對市集」本週末（7月19日、20日）連續2天於台北信義公民會館中央廣場（四四南村）盛大展開，今年串連了今年集結來自全台9縣市的13家人氣小吃品牌，其中更有4家首次出攤，帶來多道限定的「500碗」特色料理。
儘管活動期間受到颱風外圍環流影響、時晴時雨，仍不減民眾熱情，現場人潮洶湧，兩天共吸引超過1.8萬人次參與，活動「集碗挑戰」更送出超過600份贈品，許多民眾撐著傘也堅持排隊，只為嚐到心中最想品嚐的小吃。
活動第2天市集提前至11點開場，許多民眾更提前在門口排隊，搶先卡位，只為一站吃遍全台各地美味。今年店家們有備而來，全都加倍備料迎戰熱情人潮，共有4家品牌全台獨家首度出攤，其中台中原創小吃「租界 炭火蝦飯」專為500碗市集特製的「蝦皇蝦多多飯」，從開賣後老闆手沒停過，今日份數加碼，依舊在短短4小時便完售300份。
同樣來自台中的傳奇老店「湖南味牛肉麵」，擁有一甲子歷史，人氣滷味拼盤「牛肉跟蹄膀」吸引大量人潮，第二天下午1點已近乎完售。汪老闆表示，透過500碗市集接觸到許多新顧客，並大讚活動辦得非常成功。
來自屏東的「惜緣亭」曾獲「台灣炒飯王」殊榮，雖然遇到了貨運寄送食材的突發狀況，有兩千顆湯圓沒有及時送到，只好緊急調整為每人限購一顆，仍迅速完售。老闆坦言，即使天氣不穩，現場排隊人潮還是讓他驚訝不已。
高雄人氣名店「李氏商行」則是準備了非常適合夏天的店內自信之作「酪梨沙拉」，2天下來雖然很辛苦，但遇到許多熱情支持的顧客，非常開心。
而以「酥炸披薩條」成為市集獨樹一格料理的Gino Pizza Napoletana，老闆Gino分享，曾參加多場市集，唯有「500碗」最讓他感受到義大利在地的市集氛圍。他也觀察到，台灣民眾對傳統拿波里風味的小吃接受度相當高，同時也樂於排隊嚐鮮。
除了以上攤位，現場還有Like來顆烤飯糰、董媽涼麵、可甜可鹹 × 豆花專賣店、阿角紅燒肉 劉美麗、陳秋剛綿綿冰、鄒記菜包、糯夫米糕、永香鹹水雞。下午3點已有超過一半攤位完售，今日市集活動可能會視攤位銷售狀況提前結束。
● 500碗2025中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward
● 500碗2025全台入選小吃Google地圖： https://reurl.cc/gYW9l7
第三屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2025
主辦單位：500輯
首席贊助：永豐金控、永豐銀行
指定用酒：塔木嶺橡木桶玩家
贊助單位：Pubble氣泡飲、丸莊醬油、法大炸雞
※ 酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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