大江購物中心迎69家新櫃 吃喝玩樂FUN肆過暑假
全台百貨零售業迎接暑假消費旺季拚業績，桃園指標商場大江購物中心自7月25日至8月7日起推出「Fun肆一夏」主題行銷活動，結合69家新櫃開幕、消費滿額贈禮等，以及涼夏商品專區，打造吃喝玩樂一站式的悠遊街城。
大江購物中心表示，今年上半年已有69家新櫃開幕，涵蓋服飾、香氛、配件、家電與運動戶外機能品牌等多元業種，隨暑假檔期展開，進一步活絡館內遊逛氛圍與消費體驗，成為帶動館內買氣的重要引擎之一。
大江購物中心表示，上半年引進運動與戶外用品專門店ISPO+，主打「國際品牌一次購足」的專業選品店型；位於二樓女裝區於今年夏天注入新活力，日系人氣品牌LOWRYS FARM、Global Work以全新店裝正式開幕，以日常百搭與季節感穿搭，吸引年輕族群與都會女性目光。
大江購物中心也說，館內擁有超過50多家餐飲品牌，匯聚異國料理、餐廳連鎖品牌之外，不定期引進話題性的快閃輕食甜點，提供消費者豐富多元的美味選擇。六月甫開幕、桃竹苗首家，瓦城集團旗下泰式炒河粉創意品牌「BO BO THAI」，主打最多樣的獨創泰式炒河粉、泰式街頭串燒等美味料理，成為近期館內排隊熱門餐廳之一。
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