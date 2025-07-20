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日旅遊3要素文化、美食與自然風景 深度體驗成驅力

中央社／ 台北20日電

根據旅遊業者觀察，台灣旅客赴日旅遊規劃要素，前3名分別為文化體驗、美食體驗及自然風景，顯示文化深度已成為吸引旅客重遊日本的重要驅動力。

根據交通部觀光署統計，今年1到4月出國旅客人次高達596萬人次，其中有214萬人次是赴日旅遊，排名所有國家首位。

旅遊業者樂天旅遊表示，根據最新調查顯示，台灣旅客規劃日本旅遊的3大要素為文化體驗、美食體驗、自然風景，而日本東北以濃厚文化底蘊與多元地方祭典，成為深度體驗日本文化的重要目的地。

樂天旅遊指出，根據國土交通省東北運輸局資料顯示，2025年4月外國旅客在東北住宿人次較去年同期成長26.3%，且自今年初以來已連續多月創下新高紀錄，暑假正值日本東北祭典季節，其中最具代表性的3大夏季祭典，包括青森睡魔祭、秋田竿燈祭、仙台七夕祭，豐富的文化底蘊持續吸引海內外旅客朝聖，每年累積造訪人次已超過500萬人次。

樂天旅遊介紹，青森睡魔祭作為東北夏季最具代表性祭典之一，青森睡魔祭每年8月吸引民眾走進街頭，見證巨型武士燈籠花車在擊鼓與笛聲中穿梭市區的壯觀場面，花車造型多取材自歷史人物與傳說故事，配上舞者與太鼓手熱力演出，為青森夏夜染上鮮明色彩，也象徵當地居民祈願除厄與豐收的信仰。

樂天旅遊說明，每年8月舉行的秋田竿燈祭，是體驗秋田人傳統技藝與城市氣息的最佳窗口；職人們肩扛高達12公尺、重數十公斤的竹竿，竿端懸掛數十個燈籠，隨鼓聲於街頭平衡搖曳，畫面彷彿萬盞流星劃過夜空。

樂天旅遊表示，每年8月上旬登場的仙台七夕祭，是日本規模最大七夕慶典，街頭巷尾掛滿五彩紙飾與竹枝，隨夏風輕擺，彷彿將整座城市裝點成夢幻畫卷，自江戶時代流傳至今的手工紙飾，仍由當地居民親手製作，七彩流蘇與紙球傳遞祝福，也成為仙台最具象徵的文化符號之一。

青森 日本

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