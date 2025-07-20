JENNIE為靈感女神的設計！香奈兒2025/26秋冬前導系列剛柔並濟之美

香奈兒（CHANEL）的每個系列都有其靈感繆思，而啟發2025/26秋冬前導系列的女神正是品牌大使暨其世代的偶像歌手JENNIE，以及1990年代美國浪漫喜劇女主角的風采，透過經典品牌符碼的全新詮釋，展現蕾絲之美。

針對此系列的拍攝，JENNIE在接受韓國時尚媒體採訪時表示，她深受90年的影響，不僅時尚，還有電影、音樂、藝術。這次的系列也一樣，香奈兒創意工作室運用了像1990年代浪漫喜劇電影「新娘百分百」（Notting Hill）中的茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）所展現的中性和柔美元素，完成了有趣的變奏。她說，「其中有許多服裝讓我想起曾經穿過的些香奈兒作品，有些甚至對我來說乘載了珍貴的回憶。」

●女性化元素

蕾絲貫穿了香奈兒2025/26秋冬前導系列服飾創作的核心主題。無論是綴滿精緻蕾絲的黑色短袖緊身洋裝、飾以山茶花圖紋的優雅黑色圓領短袖連身褲、講究極致細節的黑色長裙，甚至散發運動風格的白色連帽上衣如短洋裝般穿著，都會搭配一雙印有花卉圖紋的緊身褲襪。即便是以斜紋軟呢或針織材質打造的造型，例如灰黑色斜紋軟呢短裙套裝與米色調針織裙套裝，也在細節上融入了柔美女性化蕾絲風格的詮釋。

女性化的柔美，體現在此系列視覺色彩和觸感上，因此每件服飾都擁有舒適和柔軟的質感。以羊毛、喀什米爾或羊駝毛斜紋軟呢打造的短裙套裝，融入薰衣草紫、天空藍、黑色、粉色或米色等色調設計；薰衣草紫或粉色的排釦短裙、背心、布勞森外套三件式套裝，以及版型寬鬆的黑色斜紋軟呢連身褲，則讓穿著者在優雅的同時，能不受拘束地自由活動。

而舒適又自在的女性化元素，也透過內睡衣美學交織出新的造型風貌：黑色縐綢絲緞長袍、整體呈現粉藍交織貴族學院風格的粉色娃娃裝外搭寬版米色開襟衫、絲緞材質的吊帶背心與短褲組合，以及融合蝴蝶結、四葉幸運草與山茶花等品牌經典符碼的粉彩色調睡衣，構成既浪漫又少女感的氛圍。

●中性風格

透過男女性特質探索對比與反差，向來是香奈兒所擅長的服裝手法；此系列剛柔並濟的風格因為受到90年代的好萊塢電影的啟發，又顯得與以往相當不同：黑色繫帶外套採取例如寬肩剪裁，喀什米爾大衣則具有極佳包覆性；受到男士西裝背心啟發的黑色雙層縐綢馬甲背心，以蕾絲肩帶中和了陽剛氣息。海軍藍羊毛小外套與短褲的穿搭組合，流露軍裝風格魅力。搭配喇叭褲搭配寬翻領外套的黑色斜紋軟呢套裝，則以男性剪裁設計演繹華麗搖滾氣息。

丹寧是JENNIE相當喜愛的材質，在此系列中也被大量運用。藍色、白色、灰白與灰色等牛仔褲款展現完美的復古刷舊質感，點綴品牌經典符碼及幸運圖紋，剪裁包括男友褲、喇叭褲與寬褲等褲型選擇。丹寧材質也延伸至吊帶褲與短版雪灰色外套。黑色皮革則為適合各種場合的此系列增添亮點，打造成長大衣、披肩領外套、交叉領短版上衣、迷你裙以及七分褲。靈感取自漫畫的白色連身褲，不僅同樣呼應率性風格，更強烈地體現出韓國流行音樂（K-pop）的影響。

CHANEL 25包款與經典包款換上搭配性高的材質與色彩，提供黑色、勃艮第酒紅、天藍色與白色等多樣色選。腳踝處環繞粗鍊的白色與黑色長靴、高筒過膝靴，以及妝點黑色蝴蝶結的後繫帶鞋風格踝靴，為整體造型增添細緻點綴，呼應了服裝在柔美與中性特質間探索融合的主軸。

擅長以服裝表達個性與品味的JENNIE，也希望透過這次自己的親身示範為所有女性豎起榜樣，將香奈兒女士透過服飾賦予女性自由的精神傳遞下去：「希望所有女性都能追求自己的夢想，並受到啟發，以自己的方式表達自己。」 黑白色網眼飾以蝴蝶結雙色平底鞋，44,600元。圖／香奈兒提供 金色星星造型耳環，23,700元。圖／香奈兒提供 香奈兒2025/26秋冬前導系列形象廣告以1990 年代美國浪漫喜劇女主角為靈感。圖／香奈兒提供 @多彩眼影造型迷你晚宴包，68萬3,300元。圖／香奈兒提供 品牌大使暨其世代的偶像歌手JENNIE啟發香奈兒2025/26秋冬前導系列形象廣告。圖／香奈兒提供 粉色綴以幸運草掛飾斜紋軟呢肩背包，22萬3,000元。圖／香奈兒提供 金色飾以蝴蝶結與珠飾長項鍊，82,000元。圖／香奈兒提供 品牌大使暨其世代的偶像歌手JENNIE啟發香奈兒2025/26秋冬前導系列形象廣告。圖／香奈兒提供 黑色CHANEL 25後背包，21萬5,800元。圖／香奈兒提供 香奈兒2025/26秋冬前導系列包款，包含黑色、勃艮第酒紅、天藍色與白色等多樣色選。圖／香奈兒提供 香奈兒2025/26秋冬前導系列形象廣告以1990 年代美國浪漫喜劇女主角為靈感。圖／香奈兒提供 淡藍色CHANEL 25 包款小型款，21萬6,300元。圖／香奈兒提供 雙C LOGO飾以白粉色珠飾長項鍊，59,300元。圖／香奈兒提供 米色雙C LOGO斜紋軟呢口蓋包，19萬4,200元。圖／香奈兒提供 香奈兒2025/26秋冬前導系列包款，包含黑色、勃艮第酒紅、天藍色與白色等多樣色選。圖／香奈兒提供 黑色綴以幸運草掛飾斜紋軟呢肩背包，20萬1,500元。圖／香奈兒提供 米黑色雙C LOGO飾以皮穿鏈長靴，11萬5,100元。圖／香奈兒提供 香奈兒2025/26秋冬前導系列形象廣告。圖／香奈兒提供 白色CHANEL字樣髮箍，26,600元。圖／香奈兒提供 黑色雙C LOGO耳罩，35,600元。圖／香奈兒提供

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