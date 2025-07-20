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免吹冷氣也能狂降溫！雨傘王跨界涼感裝備登場 HOLA推居家降溫神隊友

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
雨傘王2025年首跨足機能性遮陽、降溫、防曬服飾及配件領域。記者黃筱晴／攝影
雨傘王2025年首跨足機能性遮陽、降溫、防曬服飾及配件領域。記者黃筱晴／攝影

炎夏來襲，氣溫頻頻飆破39°C高溫，與其狂吹冷氣不手軟，不如掌握「物理降溫」的生活妙招，讓外出走跳、居家休憩時都能清爽降溫，舒適度加分！

雨傘王2025年首跨足機能性遮陽、降溫、防曬服飾及配件領域，將遮陽降溫18年領先市場的經驗，擴展到機能性涼感服飾及配件，讓消費者一站購足不論旅遊、上班或日常休閒最耐搭、耐穿、耐看全系列裝備。

首發推出降溫機能傘、防曬外套、涼感衣、防曬帽、墨鏡等全系列品項，包括降溫12℃、重量僅256g「BigRed極輕薄DARK安全自動折傘」；具UPF50+高效防曬、隔絕99%紫外線「BigRed極冰絲滑UV外套」；厚磅輕盈編織、透氣不悶熱「BigRed瞬涼冰絲T恤」；超輕量材質製成「BigRed冰絲涼感衣」；UPF50+高效防曬、收納方便可隨身攜帶「BigRed輕摺疊UV帽」；專為亞洲臉型設計、基本款及可折疊「BigRed AIR方框系列墨鏡」以及眼鏡族專用二合一設計「BigRed PRO折疊套鏡」等。

為歡慶新品上市，除全台門市舉辦買千折百限定活動之外，另門市及官網更同步推出涼感衣物系列2件及4件套組促銷方案，最低折扣8.3折起。

夏季高溫來襲，想在家中打造清涼舒適的環境，又怕電費飆破表，只要掌握幾個降溫選品原則即可舒適降溫。首先，沙發與地毯是高溫累積重災區，建議選用具備涼感材質、透氣結構的坐墊與地毯，如使用凝膠、竹纖維等材質，可有效減緩熱感與悶濕問題。窗簾則建議挑選高遮光、低導熱的布料，能阻擋日曬、減少熱氣進入，提升室內整體降溫效果。

寢具方面，應選擇吸濕透氣佳的天然纖維，如天絲材質，能幫助排汗散熱，維持乾爽舒眠。對於孩童與毛孩，更需注重材質的安全性與涼感功能，並搭配防蟎抗菌或耐磨耐抓等貼心設計，兼顧健康與實用。選對材質、挑對結構，就能在悶熱夏季中打造真正清爽宜人的居家空間。

HOLA和樂家居特別推薦一系列理降溫好物，從客廳、臥室、到寵物窩都做好清涼準備。即日起至8月27日止，至全台實體門市購買家具、La-Z-Boy、床墊、床寢等商品，單筆實付滿萬即可獲得1,200元購物金。

空間搭配「PALETTE仿麻全遮光落地窗簾」能讓降溫效果更上層樓，使用日本遮光紗線與三明治一級遮光布料製成，適用勾針式與穿桿軌道，安裝輕鬆又直覺。圖／HOLA提供
空間搭配「PALETTE仿麻全遮光落地窗簾」能讓降溫效果更上層樓，使用日本遮光紗線與三明治一級遮光布料製成，適用勾針式與穿桿軌道，安裝輕鬆又直覺。圖／HOLA提供
BigRed輕摺疊UV帽內藏透氣孔。記者黃筱晴／攝影
BigRed輕摺疊UV帽內藏透氣孔。記者黃筱晴／攝影
UPF50+高效防曬、收納方便可隨身攜帶的BigRed 輕摺疊UV帽。記者黃筱晴／攝影
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「艾禮思300織天絲系列-南笙」以擁有極佳的吸濕性及透氣性的100%天絲萊賽爾纖維製成，結合專櫃級高密度300織紗60支的精細紡紗編織，打造「會呼吸的透氣面料」。圖／HOLA提供
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BigRed極冰絲滑UV外套，售價980元，Q-MAX 0.205瞬間冰感，清爽不悶熱。記者黃筱晴／攝影
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毛小孩比你更怕熱，HOLA「SNOW TOUCH涼感耐磨耐抓寵物墊」幫牠們降溫防中暑，除了「一觸減6度」的最強長效涼感，布料更經實測具備高度耐磨與抗抓性，耐用不易損壞。圖／HOLA提供
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BigRed AIR方框折疊墨鏡系列，售價990元，超輕量可摺疊，還隨附收納盒。記者黃筱晴／攝影
BigRed AIR方框折疊墨鏡系列，售價990元，超輕量可摺疊，還隨附收納盒。記者黃筱晴／攝影
雨傘王超輕量摺傘新品，撐住夏日最舒適的隨行空間。記者黃筱晴／攝影
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BigRed極冰絲滑UV外套可拆式帽簷雙重防護，隱形髮洞及指洞，防曬便利。記者黃筱晴／攝影
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記者黃筱晴／攝影
記者黃筱晴／攝影
沙發是客廳高溫重災區，但只要鋪上「奧可利冰涼蒟蒻墊系列」，就能立即達到降溫效果，提供從45公分至165公分等各式尺寸，輕鬆應對沙發與椅墊需求。圖／HOLA提供
沙發是客廳高溫重災區，但只要鋪上「奧可利冰涼蒟蒻墊系列」，就能立即達到降溫效果，提供從45公分至165公分等各式尺寸，輕鬆應對沙發與椅墊需求。圖／HOLA提供
BigRed極冰絲滑UV外套可拆式帽簷雙重防護，隱形髮洞及指洞，防曬便利。記者黃筱晴／攝影
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BigRed極輕薄DARK安全自動折傘，售價990元，展開110公分，一個人剛好的遮陽尺寸。記者黃筱晴／攝影
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「奇遇森林天絲防蟎抗菌床包」以吸濕排汗的100%萊賽爾纖維製成，降低兒童免於因體溫積累而產生的悶熱不適，同時導入經國家安全標準認證的防蟎抗菌技術，阻隔塵蟎與過敏源，圖／HOLA提供
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雨傘王2025夏日護眼墨鏡型品記者黃筱晴／攝影
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