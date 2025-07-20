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吃飯聊政治被隔壁桌打？台北知名溫體牛員工爆動粗 店家速發聲明滅火

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
網路社群流傳一段影片，有民眾到台北知名清粥小菜用餐，疑似與友人聊到政治但雙方理性辯論，沒想到被隔壁桌客人毆打。圖/翻攝自Threads
網路社群流傳一段影片，有民眾到台北知名清粥小菜用餐，疑似與友人聊到政治但雙方理性辯論，沒想到被隔壁桌客人毆打。圖/翻攝自Threads

吃飯聊政治也會出事情？網路社群流傳一段影片，有民眾到台北知名清粥小菜用餐，疑似與友人聊到政治但雙方理性辯論，沒想到被隔壁桌身穿另一家餐廳制服的客人毆打，有網友認出該動手店家是台北知名溫體牛肉鍋員工，引發不滿的民眾上網怒刷負評，店家稍早也發出聲明致歉，強調「動手就是錯」，已將該員工開除。

根據網友在影片的留言，還原事發經過說到「我跟朋友去雅品小廚吃飯，我們聊到政治且是理性地雙邊立場辯論，隔壁桌(牛富員工)突然叫囂『你們再不離開我們就要掀桌了』；「我還笑著說『大哥我們兩邊立場都有、沒有針對哪邊』，對方開始持續叫囂，我報警，但警方一直說訊號不好聽不清楚，我朋友想息事寧人主張結帳走人，我們起身結帳，對方衝上來開始狂毆，我們正當防衛開始擋，店家介入強行分開並表示已幫我們報警」，後來警察到場，「對方其中一名大哥過來說給我們兩千塊私了，我微笑禮貌表示請警方處理，大哥暴怒說走法院我們還有很多方式弄你們啦，後面就是警局莫名其妙的筆錄跟各種荒謬後續了。」

針對網友指控，店家在致歉聲明中表示，「該事件與任何政治立場無關，雙方因言語音量問題產生誤會，進而引發肢體衝突」，不過店家也強調「動手就是錯」，已經第一時間將當事員工開除，同時全案已經進入司法程序，「我們尊重法律，也不為任何暴力行為辯護」，並承諾將加強內部管理與員工教育，懇請社會大眾再給一次機會。

而此次發生糾紛的牛富溫體牛火鍋，是台北中山區具人氣的餐廳，強調每天台南直送的溫體牛、現切現涮，不少藝人跟美食網紅都曾蒞臨，先前韓團BTS的J-Hope來台時也曾造訪。

店家出發致歉聲明，強調「動手就是錯」，已經第一時間將當事員工開除。圖/摘自店家FB粉絲團
店家出發致歉聲明，強調「動手就是錯」，已經第一時間將當事員工開除。圖/摘自店家FB粉絲團

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