Melody、楊謹華Bally Beckett系列上身 夏日甜美微懷舊

來到七月中下旬後的夏天，炎熱的天氣，可以透過造型、色彩、甚至是T恤上的印花圖騰創造甜美或輕鬆好心情。瑞士品牌Bally發表了2025春夏中的Beckett系列，從愛爾蘭戲劇家Samuel Beckett的隨性日常風格出發，結合多種經典瑞士文化象徵，有幽默感、趣味顛覆日常，也甜美、也前衛。

Bally的Beckett系列原本靈感來自創作出《等待果陀》劇目、並曾獲諾貝爾文學獎的愛爾蘭戲劇家、文學家Samuel Beckett之名。先前多以男士系列為主，2025春夏則加入了女性設計款式，像是楊謹華以草莓蛋糕T恤、白色緊身丹寧長褲搭配了一款Beckett系列斜背包，肩背帶的鉚釘、扣環上的牛鈴別針，都與瑞士的畜牧業息息相關、帶來另類趣味；又像是新生代男演員禾浩辰身上的蘑菇印花T恤帶人聯想到瑞士的田園氣息，同時他並手提一只同樣出自Beckett系列銀灰色、輪廓方正的托特包。

值得一提的是：Beckett系列無論包款輪廓，都在細節處具有銀白色的Bally Crest家徽，象徵了百年品牌的悠久傳承，同時Bally 2025春夏另推薦像是Melody身上穿戴的「羊毛短袖窄身Polo衫」與經典小白鞋「Quarry」運動鞋，前者具有服貼身型的舒適柔軟，後者則以全白鞋面搭配牛奶糖色膠底，鞋舌同樣有著Bally高辨識度的Bally Crest圖騰，搭配上中筒白色泡泡襪，宛如重返懷舊的1990。 Melody身穿Bally的「羊毛短袖窄身Polo衫」與經典小白鞋「Quarry」運動鞋。圖／Bally提供 楊謹華換上Bally 2025春夏草莓蛋糕T恤搭配Beckett系列小包，洋溢著甜美的輕快氣息。圖／Bally提供 Bally羊毛短袖窄身Polo衫，26,000元。圖／Bally提供 Beckett托特包，38,800元。圖／Bally提供 Beckett斜背包，38,800元。圖／Bally提供 Bally草莓蛋糕印花棉T恤，9,200元。圖／Bally提供

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