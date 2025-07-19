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500碗2025／滷肉飯、肉圓達人現身！名廚激推的「10碗滷肉飯」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
香滿園：魯肉飯。圖／Nobu Lee提供
香滿園：魯肉飯。圖／Nobu Lee提供

你最受喜歡的小吃類型是什麼？在地觀點全台小吃新指南「500碗」，今日（7月19日）正式揭曉第三屆完整名單，全台共計有462間小吃店家入榜，其中最受歡迎的小吃類型，由「麵」拿下冠軍，共計有45間相關店家上榜，另外「肉圓、涼圓類」則有24間，為第二大品項。在本屆活動中，美食家徐仲、一星主廚Nobu Lee各自將所有的票數分別投給「肉圓」與「滷肉飯」，成為本屆另類的「肉圓達人」與「滷肉飯達人」。

分析今年上榜的462間小吃業者，其中僅是販售陽春麵、乾麵、炒麵等麵食的店家就有27間；販售牛肉麵的店家為15間，另外還有3間店家以「涼麵」上榜，因此「麵類」店家達到45間，共計包括有長腳麵食（台北）、阿章意麵（南投）、林家乾麵（台北）、林記牛肉麵（台北）、吳家莊頂級牛肉麵（台中）、福德涼麵（台北）等知名店家。

包括林家乾麵、長腳麵食等麵類品項，為今年500碗榜單大宗。圖／番紅花提供
包括林家乾麵、長腳麵食等麵類品項，為今年500碗榜單大宗。圖／番紅花提供

第二大類型為「肉圓、涼圓類」，其中「北斗肉圓詹（彰化）」、「北門口肉圓（彰化）都拿下本屆最高的3碗殊榮，「彰化肉圓（台北）」也拿下2碗的好成績。其他如竹蓮肉圓（新竹）、吳記脆皮肉圓（台中）、肉圓壽（彰化）、嘉義肉圓（嘉義）、員林肉圓（台南）、吳記肉圓（高雄）、東港蔡沙蝦肉丸肉圓（屏東）等店家也都榜上有名，顯現肉圓小吃在台灣的遍地開花。美食家徐仲本次評選中，個人10碗全部都投給不同地區的肉圓、涼圓，分別為屏東黃家肉圓、歸來肉圓老店、吳記肉圓（建工店）、黃記涼麵涼圓、老担阿璋肉圓、北門口肉圓（民生店）、鷹王肉圓、雅吉麵線肉圓豆花、北斗肉圓詹、東港蔡沙蝦肉丸，堪稱本屆的「肉圓達人」。

老担阿璋肉圓：肉圓。圖／徐仲提供
老担阿璋肉圓：肉圓。圖／徐仲提供

今年榜單的第三大類型，則為蔥油餅、燒餅、胡椒餅、蛋餅、韭菜盒等餅食。上榜業者包括尊賢粥品蔥油餅中式麵點、二空燕京蔥油餅、澎記蔥油餅等店家，共計有22間上榜。至於許多民眾喜愛「滷肉飯、肉燥飯」，則是共有21間奪碗，其中黃記魯肉飯、香滿園都獲得2碗，其他包括基隆廟口22號蝦仁羹 豬腳、南豐魯肉飯、蓮霧滷肉飯、阿龍香腸熟肉等店家，亦都榜上有名。米其林一星主廚Nobu Lee私下以熱愛品嚐滷肉飯著稱，本屆擔任評審，也是將全部票數盡投魯肉飯，包括番割田甕缸雞、香滿園、基隆廟口22號蝦仁羹 豬腳、金仙魯肉飯 松山店、老童小吃部、南豐魯肉飯、良記福臨魯肉飯、蚵ㄚ仁、寶杏堂手切滷肉飯 溫補羊肉湯、啊興阿滷肉飯，成為本屆的特色之一。

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三連霸得主 超強實力店家大公開

【第三屆500碗】50個評審的美食故事

● 500碗2025中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward

● 500碗2025全台入選小吃Google地圖： https://reurl.cc/gYW9l7

第三屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2025

主辦單位：500輯

首席贊助：永豐金控、永豐銀行

指定用酒：塔木嶺橡木桶玩家

贊助單位：Pubble氣泡飲、丸莊醬油、法大炸雞

※ 酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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