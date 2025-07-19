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「500」碗「3碗」5家彰化占2家 北門口肉圓民生店及北斗肉圓詹入列

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市陳稜路排隊名店「阿璋肉圓」，在「500碗」已連3屆入選。本報資料照片
彰化市陳稜路排隊名店「阿璋肉圓」，在「500碗」已連3屆入選。本報資料照片

第三屆全台小吃「500碗」名單今天公布，全台共計有462間小吃店家入榜，彰化縣包辦25家，其中獲3碗最高榮譽的5家小吃中，彰化縣不負「肉圓」盛名， 「北斗肉圓詹」、「北門口肉圓」彰化市民生路總店上榜，另彰化市「林家素食」獲2碗榮譽，「老擔阿璋肉圓」及「蚵ㄚ仁」則連3屆入選。

彰化小吃遠近馳名，在連三屆「500碗」都占有一席之地，第一屆「500碗」由彰化「泉焢肉飯」榮獲7碗奪冠， 第二屆5家獲得最高名次「3碗」，彰化「阿添蛤仔麵」名列其中，另「阿三肉圓」、「泉焢肉飯」獲「2碗」，另有21家獲「1碗」，今天公布的第3屆的「3碗」更占了2席。

今天公布的 「500碗」名單，今年共有462間小吃入榜，其中台北入選146間、台南54間、台中43間、新北35間、高雄32間，彰化25間，是六都以外最多。其中獲獎最高榮譽「3碗」共有5家，分別是新北「朱記花枝羹」、彰化「北斗肉圓詹」及彰化「北門口肉圓」、台南「邱家小卷米粉」及宜蘭、花蓮「橋頭臭豆腐。

在獲「3碗」榮譽五家中，以肉圓知名的彰化，果然不負眾望，占了兩家。其中的彰化市民生路「北門口肉圓」有60多年歷史，是排隊名店，以酥皮特製肉圓，內餡料多味美，包括干貝、埔里花菇、豬肉及鴨蛋黃，在第一屆也奪得3碗；相對於「北門口肉圓」是橢圓形，「北斗肉圓詹」的肉圓則是三角形，包著筍丁與肉塊的鹹香內餡，皮厚軟Q。

彰化的素食聲名也是很響亮，獲2碗的「林家素食」位於彰化市永樂街的人氣小吃，素麵加筍丁，加上特製的滷汁，以及豆包、豆腐湯、藥膳湯等，價位平實，都很受到歡迎。

獲一碗榮譽共有22家，分別是大元蔴薯、天公壇素食麵、北門肉粽行、禾家鄉、老店老朱爌肉飯、老擔阿璋肉圓、肉包明、肉圓壽、肉粽大王、林記拉仔麵、社頭蒜仔麵、阿樹擔仔麵、珍北平餡餅、香饌胡椒餅、蚵ㄚ仁、宮後街臭肉腐、魚市爌肉飯、鹿港永香民俗小吃、煲魚鋪鮮魚湯麵店、腳筋肉阿正爌肉飯、阿三肉圓及彰化燒肉圓。

完整名單如下：https://500times.udn.com/wtimes/story/123497/8874123

彰化市林家素食的乾麵很有份量，淋上筍塊、香菇及豆雞片，物美價廉，很受客人歡迎。本報資料照片
彰化市林家素食的乾麵很有份量，淋上筍塊、香菇及豆雞片，物美價廉，很受客人歡迎。本報資料照片
彰化市北門口肉圓民生總店獲500碗3碗最高榮譽。圖／取自「500碗」資料
彰化市北門口肉圓民生總店獲500碗3碗最高榮譽。圖／取自「500碗」資料
彰化市林家素食的乾麵很有份量，淋上筍塊、香菇及豆雞片，物美價廉，很受客人歡迎。本報資料照片
彰化市林家素食的乾麵很有份量，淋上筍塊、香菇及豆雞片，物美價廉，很受客人歡迎。本報資料照片
「500碗」今天正式揭曉第三屆完整名單，全台共計有462間小吃店家入榜，彰化占了25家。圖／500輯攝影團隊提供
「500碗」今天正式揭曉第三屆完整名單，全台共計有462間小吃店家入榜，彰化占了25家。圖／500輯攝影團隊提供
彰化市北門口肉圓民生總店獲500碗3碗最高榮譽。圖／取自「500碗」資料
彰化市北門口肉圓民生總店獲500碗3碗最高榮譽。圖／取自「500碗」資料
彰化縣北斗鎮「北斗肉圓詹」獲500碗3碗最高榮譽。圖／取自「500碗」資料
彰化縣北斗鎮「北斗肉圓詹」獲500碗3碗最高榮譽。圖／取自「500碗」資料
彰化縣北斗鎮「北斗肉圓詹」獲500碗3碗最高榮譽。圖／取自「500碗」資料
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肉圓 小吃

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