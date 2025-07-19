有「橘」就是開運！OMEGA海馬潛水300米系列 全新色彩新亮相

雖然不是自然中的常見顏色，但廣泛運用在海軍、潛水領域中的橘色，以提升水下能見度與安全性，也常使用於手表、或船艦夾板上的裝備。歐米茄（OMEGA）發表了新款海馬潛水300米系列腕表，以42毫米的精鋼表殼搭配了橘色細節，簡潔俐落，並成為專業潛水與日常造型的風格之選。

由於橘色在光譜中的高辨識度，因此船艦上常見的軍用外套的另一面常使用橘色，取其反光與能見度高的優點；包含美國軍用MA-1夾克的內襯便常使用橘色。本次新款的海馬潛水300米系列腕表則選用了42毫米的精鋼表殼並搭配黑色的鋁質面盤。延續1993年以降的經典設計，表款具有10點鐘方向的排氦閥門，可防止從深入回返水平面時，表殼內氣體對機芯可能造成的影響，表圈的波浪狀凹槽則提升了旋轉時握取的便利性，同時時標、指針、刻度上都加以螢光塗層，以確保水下低光源環境下，配戴者可清楚辨讀所需的時間資訊。

8806同軸擒縱大師天文台認證機芯是歐米茄專業技術力的展現，並通過「瑞士聯邦計量科學研究所」的METAS認證，在精確走時、穩定、防磁、動力儲存有水準之上的表現。表款將有兩種材質配置並都加入了鮮亮橘色：霧面金屬米蘭式鍊帶將使用橘色的中置大秒針與草寫的橘色Seamaster字樣，另一款則改用橘色的橡膠表帶，兩款防水性能皆達300米，橡膠帶款訂價20萬4,000元、金屬米蘭式鍊帶款訂價則為21萬5,000元。

8806同軸擒縱大師天文台認證機芯可在透明底蓋中近距離欣賞。圖／OMEGA提供 波浪形表圈、護橋式表冠、10點鐘方向的排氦氣閥，都讓海馬潛水300米系列腕表展現專業的潛水表風格。圖／OMEGA提供 OMEGA發表了新款海馬潛水300米系列，並以橘色、不鏽鋼為聚焦，加上了延續自1993年的經典設計細節。圖／OMEGA提供

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