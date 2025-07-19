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500碗2025／500碗的美味靈魂 市集玩套圈免費送「丸莊醬油」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
丸莊醬油於活動現場提供超值優惠價。圖／500輯攝影團隊提供
丸莊醬油於活動現場提供超值優惠價。圖／500輯攝影團隊提供

今、明兩天限定的「500碗2025小吃市集」，除了來自全台各地排隊小吃名店，也有好玩遊戲與免費好醬油！丸莊醬油作為「第三屆500碗」贊助品牌，在市集推出有趣的套圈圈活動，只要掃描QRcode、就能換取5個圈圈，套中醬油瓶、就送一瓶手工好醬油，每日限量100瓶。

除了套圈圈拿免費好醬油，丸莊於活動現場也提供超值優惠價，例如每瓶原價170元的丸莊特選黑豆純釀醬油，現場優惠價100元；丸莊甘醇釀造醬油每瓶75元、現場優惠價兩瓶100元。

丸莊醬油表示，丸莊是百年企業，也是各地小吃愛用醬油，與500碗有共同的目標，除了堅持在地契作、純手工，同時保證無添加、無防腐、純天然釀造6個月，安全美味，重視食材本質的品牌精神高度契合。

丸莊醬油除了提供優惠價，新品也同步登場。圖／500輯攝影團隊提供
丸莊醬油除了提供優惠價，新品也同步登場。圖／500輯攝影團隊提供

自1909年創立於雲林西螺，丸莊百年來堅持古法釀造黑豆蔭油，180天自然發酵，造就出甘醇濃郁、層次分明的風味。這種純釀工藝，賦予醬油獨特的回甘與香氣，成為滷肉飯、擔仔麵、肉燥飯等500碗得獎小吃的靈魂。

此外，丸莊也與時俱進，今年3月推出了兩支風味醬油：鰹魚和風露與壽喜燒專用醬汁，在家就能做出餐廳等級的關東煮、壽喜燒，新品同步於市集販售。

在市集免費玩套圈圈遊戲，有機會免費拿一瓶丸莊好醬油。圖／500輯攝影團隊提供
在市集免費玩套圈圈遊戲，有機會免費拿一瓶丸莊好醬油。圖／500輯攝影團隊提供

點此看【第三屆500碗】完整得獎名單

三連霸得主 超強實力店家大公開

● 500碗2025中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward

● 500碗2025全台入選小吃Google地圖： https://reurl.cc/gYW9l7

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永豐 小吃

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