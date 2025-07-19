永豐首席贊助500碗2025 可刷卡、行動支付「享」刷卡金有感回饋

臺灣在地觀點小吃新指南500碗今年邁入第二屆活動，500碗深入生活、走進巷弄與市集，並由同樣長年扎根在地的永豐金控與永豐銀行擔任首席贊助。永豐不僅與臺灣人擁有近80年的深厚情誼，並以Together, a better life的願景精神，持續以包含像是「大戶DAWHO」、「永豐ibrAin智能理財」與「大咖DACARD」等創新服務，為明日生活帶來更多精彩可能。

永豐金控曹為實董事長。圖／500碗攝影團隊提供

今日（7月19日）頒獎典禮活動現場，並有永豐金控代表曹為實董事長代表致詞，曹為實表示台灣的小吃不只是文化，更是台灣精神的展現、是國家的軟實力。他表示他常年在海外工作，每次到台灣出差即便很晚回到飯店、還是要一訪夢中的、懷念的美味小吃。

他觀察台灣的小吃店主都將代代相傳祖傳秘方融入到食物中，辛勤努力、並將製程與材料精進至最佳，形成了台灣在地的、無私共享的文化。而永豐金控的願景亦是創造出讓所有人共享的美好未來，因此很開心永豐能成為活動首席贊助、注入金融力量；曹為實最後並幽默提醒，現場如果是永豐銀行客戶，享用美食時使用信用卡或提款卡還有專屬優惠，也讓現場不禁莞爾、掌聲與笑聲同時響起。

500碗2025活動將於7月19（六）、20（日）兩日於四四南村舉辦。永豐並邀請所有的信用卡友一同參與500碗2025小吃市集，只要於現場出示個人永豐信用卡，各美食攤位可享每筆餐點折價10元之好康優惠；永豐客戶如於現場服務台出示「玩咖」登入畫面，另可獲限量的帆布袋、磁鐵等紀念小物。

500碗2025現場出攤包含台中「湖南味牛肉麵」、台中原創小吃「租界」炭火蝦飯、高雄名店「李氏商行」經典消暑沙拉、屏東「惜緣亭」皆為首次參與；排隊名店另有像是台北「阿角紅燒肉 劉美麗」、台北「可甜可鹹X豆花專賣店」、新北「Gino Pizza Napoletana」、桃園「陳秋剛綿綿冰」、新竹「鄒記菜包」、台中「董媽涼麵」、台南「糯夫米糕」、屏東「Like來顆烤飯糰」。

活動於下午3點半開場，市集外已有大量民眾準備入場。圖／500碗攝影團隊提供

同時身為首席贊助的永豐並以「懂吃懂付」、「永豐信用卡 解鎖美味饗回饋」為口號，只要在7月21日（一）至9月30日（二）的活動期間，在「可刷卡／行動支付」的500碗2025「得碗」店家使用永豐信用卡且完成登錄，可享5%之刷卡金回饋，唯部分店家僅接受現金，建議可先查詢合作店家之支付方式，如該店家並未支援信用卡／行動支付，則該筆消費將不列入回饋計算；一旦累積3間不同500碗2025店家消費、可再享加碼之5%刷卡金，回饋上限100元、登錄名額則限5,000名。

永豐並邀請所有卡友一同參與500碗2025小吃市集，只要於現場出示個人永豐信用卡，各美食攤位可享每筆餐點折價10元之好康優惠。圖／500碗攝影團隊提供

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