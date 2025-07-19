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500碗2025／國際名廚江振誠：小吃是生命中重要的一環 名單與大眾分享
國際名廚江振誠是聯合報《500輯》500系列活動的支持者，大力參與500盤、500碗、500 Young等活動，很肯定有這樣一個媒介替在台灣各角落為餐飲努力的人們發聲，這是非常有意義的事。
江振誠自己是在士林夜市長大，「小吃一直是我生命中重要的一環」。但他笑說，每年要提出名單時都傷透腦筋，總是有很多遺珠，自己又常北中南跑，愛吃的小吃太多了，只好每年自己設定一個小主題，今年就是「在外送平台點得到的最愛小吃」，這也呼應當下民眾尋求方便點餐的模式。
江振誠說，三屆500碗已累計逾1200個獲獎店家，其中25家更是蟬連三屆，非常難能可貴，他也將自己用心設計小主題的精選最愛，和大家分享。
● 500碗2025中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward
● 500碗2025全台入選小吃Google地圖： https://reurl.cc/gYW9l7
第三屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2025
主辦單位：500輯
首席贊助：永豐金控、永豐銀行
指定用酒：塔木嶺橡木桶玩家
贊助單位：Pubble氣泡飲、丸莊醬油、法大炸雞
※ 酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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