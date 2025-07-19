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500碗2025／晶華軒廚藝總監鄔海明：小吃是台灣味不可或缺的一環
晶華酒店晶華軒廚藝總監鄔海明記得，九年前要來台定居工作時，下飛機、放好行李，就衝去夜市吃小吃，「台灣的小吃是我認識台灣的第一課，是台灣味不可或許的代表之一。」
自己是廚師，更能體會廚師同業的心情，鄔海明說：「不管是一碗麵或一碗湯、甚至是一碗白飯，看起來很簡單，但真的有這種魔力，會讓你吃完以後記住它、記住這個地方、記住這個片段。」
鄔海明說，500碗不只是一個獎：「我更想謝謝那些至今還堅持在一碗一碗走下去、每天確認美味的師傅們。有你們，我們才可以在這麼快速變化的世界裡，才可以知道這麼熟悉的、真誠的味道，有這麼好的台灣的味道。」
● 500碗2025中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward
● 500碗2025全台入選小吃Google地圖： https://reurl.cc/gYW9l7
第三屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2025
主辦單位：500輯
首席贊助：永豐金控、永豐銀行
指定用酒：塔木嶺橡木桶玩家
贊助單位：Pubble氣泡飲、丸莊醬油、法大炸雞
※ 酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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