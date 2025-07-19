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500碗2025／老爺酒店集團執行長沈方正 ：小吃不簡單 讓你吃了後感動
老爺酒店集團執行長沈方正致詞時強調「小吃並不簡單」，所以他不認同很多人吃小吃帶著「消費性眼光」，也就是「去台南一天吃了十幾家」這樣的話。他說：「小吃不是用來消費，小吃是讓你吃了以後感動。」
沈方正說：「如果你懂小吃，就會知道一碗一盤都來之不易，能看到店家的慎重。」他就會被店家花的心力而感動，例如這次選了台中老爺酒店後方的一家無名炒麵店，因為吃的出老闆是半夜在處理這些生鮮、熬製湯品。
愛吃肉圓的他會從基隆一直吃到屏東，看到肉圓在台灣的旅程，從肉、皮、湯等一直變化。沈方正認為，吃小吃時除了好吃好玩外，也可以有點學習，向店家請教、看焦桐和陳靜宜的書，收獲會更大。如果只是稀里糊塗一天吃十幾種，怎麼還有再次到訪的理由？
沈方正說：「希望大家吃小吃時，少吃幾樣、多想想多看看，慢慢玩、慢慢吃，慢慢地共同感動。」
● 500碗2025中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward
● 500碗2025全台入選小吃Google地圖： https://reurl.cc/gYW9l7
第三屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2025
主辦單位：500輯
首席贊助：永豐金控、永豐銀行
指定用酒：塔木嶺橡木桶玩家
贊助單位：Pubble氣泡飲、丸莊醬油、法大炸雞
※ 酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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