500碗2025／老爺酒店集團執行長沈方正 ：小吃不簡單 讓你吃了後感動

老爺酒店集團執行長沈方正致詞時強調「小吃並不簡單」，所以他不認同很多人吃小吃帶著「消費性眼光」，也就是「去台南一天吃了十幾家」這樣的話。他說：「小吃不是用來消費，小吃是讓你吃了以後感動。」

沈方正說：「如果你懂小吃，就會知道一碗一盤都來之不易，能看到店家的慎重。」他就會被店家花的心力而感動，例如這次選了台中老爺酒店後方的一家無名炒麵店，因為吃的出老闆是半夜在處理這些生鮮、熬製湯品。

愛吃肉圓的他會從基隆一直吃到屏東，看到肉圓在台灣的旅程，從肉、皮、湯等一直變化。沈方正認為，吃小吃時除了好吃好玩外，也可以有點學習，向店家請教、看焦桐和陳靜宜的書，收獲會更大。如果只是稀里糊塗一天吃十幾種，怎麼還有再次到訪的理由？

沈方正說：「希望大家吃小吃時，少吃幾樣、多想想多看看，慢慢玩、慢慢吃，慢慢地共同感動。」

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