500碗2025／飲食生活作家葉怡蘭：困惑的時候 小吃給你答案

飲食旅遊生活作家葉怡蘭自稱在「飲食上非常博愛」、「在吃方面的打擊面非常寬廣」，什麼都吃、什麼都愛，「可是真正撩動我心的、能夠直擊我心的，自始至終都是小吃。」

葉怡蘭說，這是因為小吃是「一國一地在地風土的充分展現」，而能真正感動人心的小吃一定是既本真又誠實，小吃不可能複雜，所以重點是新鮮現取食材、點到為止的烹調，非常本真、無法被其他方式掩蓋。

第二個特質是連結性，小吃和fine dining或創作型的料理不一樣，不可能是一個人或一家店去成就，一定是由整個地區從當地的物產、文化、歲月跟生活方式、週遭店家與消費者，大家在緩慢時間裡慢慢形成。

葉怡蘭語重心長說，在台灣社會紛亂而充滿挑戰的此時，她始終有信心：「因為我知道什麼是真正連結、守護這片小小多山的美麗之島，這正是小吃教會我的事。困惑的時候就看向小吃吧，它會告訴你答案。」

第三屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2025 主辦單位：500輯 首席贊助：永豐金控、永豐銀行 指定用酒：塔木嶺橡木桶玩家 贊助單位：Pubble氣泡飲、丸莊醬油、法大炸雞

※ 酒後找代駕！禁止酒駕飲酒過量有礙健康

※ 酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

商品推薦