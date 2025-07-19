500碗2025／塔木嶺與珍煮丹合作「夏嶺初雪」 一甜一酸調飲注入微醺
2025年正式迎接創刊五周年的質感媒體《500輯》，下半年開始精彩盛事接連不斷，在全台掀起討論旋風的第一份在地觀點的全台小吃新指南「500碗」，第三屆活動七月時在四四南村盛大登場，邀集眾多台灣知名小吃店前來擺攤，即使天氣偶有陣雨，開場依然有大批民眾等候，市集時間一到立刻湧進眾多人潮。
擁有「橡木桶玩家」美譽、以「山中的紡廠」為名的塔木嶺（Tamnavulin）單一麥芽蘇格蘭威士忌，誕生於蘇格蘭斯貝賽的秘境深處，受惠於山泉雪融與高地氣候，釀造出細緻甜美的威士忌。自1966年創立以來，塔木嶺單一麥芽蘇格蘭威士忌融合了天然資源條件與橡木桶陳年工藝，孕育出多元而豐富的酒款組合。百搭的搭餐實力與多元風味，更使塔木嶺單一麥芽蘇格蘭威士忌榮登2023年台灣成長最快速的單一麥芽威士忌品牌（資料來源：尼爾森），並成為台灣單一麥芽市場中前10大銷量品牌。
與餐飲如此調和的塔木嶺，在這次500碗市集除了眾多純飲，也精心準備了兩款調飲，一款「夏嶺初雪」與珍煮丹合作，由珍煮丹提供近期人氣話題茶飲「西瓜烏龍」為基底，再調入塔木嶺白蘇維濃葡萄酒酒桶威士忌，並以桂花、椰子引出清新風味，果香與茶香完美融合，加上頂部椰香奶油，甜美而清香。另一款「碗中赤嶺」則呼應500碗主題，以白巧克力打造小碗，以塔木里德國黑皮諾紅酒桶威士忌放入葡萄與檸檬葉，看起來彷彿寶可夢「走路草」，明亮又帶有酸度的味道讓人更有胃口了！
另外一個有趣的是塔木嶺還為市集打造獨特的Elliot’s × Jura 12y頂級AI冰淇淋，以AI拆解Jura 12y威士忌風味，變成口味細膩的冰淇淋，還提供一根星星滴管，若覺得「再多給我一點酒精！」的饕客們隨時可以幫自己加入更多酒感。若這樣還是不夠，加價20元就可獲得Jura 12年威士忌純飲20ml，讓這充滿美食的下午既有清涼口感，更添一點微醺。
● 500碗2025中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward
● 500碗2025全台入選小吃Google地圖： https://reurl.cc/gYW9l7
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