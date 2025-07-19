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500碗2025／小吃派對市集串連9縣市人氣名店 不畏颱風開攤首日人潮絡繹不絕

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500碗2025／法大炸雞招牌美味一次吃！現點現炸皮薄酥脆、口感超爆汁

聯合報／ 陳宜慧
圖說：餐點「跑得快」一次集結三支雞腿、三塊雞排，讓炸雞控吃好吃滿。圖／500輯攝影團隊提供
圖說：餐點「跑得快」一次集結三支雞腿、三塊雞排，讓炸雞控吃好吃滿。圖／500輯攝影團隊提供

由指標性青年媒體《500輯》創立的全台小吃新指南「500碗」，繼2023年公布首屆名單，引爆全台近千萬人次討論，今日(7月19日）正式揭曉第三屆完整名單，同步於7月19日、20日在台北信義公民會館中央廣場（四四南村），串連全台9個縣市帶來「500碗小吃派對市集」。

一開攤，瞬間有民眾被炸雞香氣吸引而至。主打薄皮炸雞的法大堅持以台灣溫體雞，現點現炸出餐，執行長王信為強調，「法大的油品特別選擇以牛油、棕櫚油、芥花油，酥炸後會產生獨特香氣。」特別是，每份餐點都會附上法大獨門「青蔥胡椒粉」，以及使用雞心小辣椒、紅辣椒條製成的「辣椒粉」加乘炸雞風味。

起源於台中，現已拓展至台北、新北與桃園的法大炸雞，從肉品醃製到口味研發，每一步都極其講究，對於炸雞控來說，法大不只以現炸雞香引人聞香而至，入口後更嚐得到層次分明的風味。特別是最經典的「原味炸雞」皮薄酥脆、鮮嫩多汁，讓炸雞控一秒淪陷。此次「500碗2025／小吃派對市集」集結法大炸雞最招牌的炸雞套餐（雞腿、腿塊、脆薯、飲料）、無骨機腿排套餐、卡拉雞排套餐...，另有小點如甜不辣、黃金脆薯等。同時，現場只要購買炸雞套餐即贈送超可愛薯條夾一個。這個週末，在四四南村一口咬下多汁炸雞，再配上對面攤位的冰涼調酒，完全是小吃市集裡不敗的選擇。

圖說：現場購買法大炸雞套餐，即贈送薯條夾一個。圖／500輯攝影團隊提供
圖說：現場購買法大炸雞套餐，即贈送薯條夾一個。圖／500輯攝影團隊提供
圖說：甫開攤，立刻有首次品嚐法大炸雞的民眾被炸雞香誘惑而至。圖／500輯攝影團隊提供
圖說：甫開攤，立刻有首次品嚐法大炸雞的民眾被炸雞香誘惑而至。圖／500輯攝影團隊提供
圖說：法大炸雞現點現炸，鮮嫩多汁的口感，讓人吮指回味。圖／500輯攝影團隊提供
圖說：法大炸雞現點現炸，鮮嫩多汁的口感，讓人吮指回味。圖／500輯攝影團隊提供
圖說：法大炸雞現點現炸，皮薄酥脆、鮮嫩多汁，讓炸雞控一秒淪陷。圖／500輯攝影團隊提供
圖說：法大炸雞現點現炸，皮薄酥脆、鮮嫩多汁，讓炸雞控一秒淪陷。圖／500輯攝影團隊提供

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