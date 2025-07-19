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500碗2025／小吃派對市集串連9縣市人氣名店 不畏颱風開攤首日人潮絡繹不絕

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500碗2025／PUBBLE氣泡茶以氣泡梅子烏龍清爽味蕾 夏日午後冰涼酸甜！

聯合報／ 文／林芷婕
PUBBLE氣泡茶的活動限定特調「氣泡梅子烏龍」，都使用無糖氣泡清香烏龍，但分為無酒精與酒精版。圖／500輯攝影團隊提供
PUBBLE氣泡茶的活動限定特調「氣泡梅子烏龍」，都使用無糖氣泡清香烏龍，但分為無酒精與酒精版。圖／500輯攝影團隊提供

2025年正式迎接創刊五周年的質感媒體《500輯》，下半年開始精彩盛事接連不斷，在全台掀起討論旋風的第一份在地觀點的全台小吃新指南「500碗」，第三屆活動七月時在四四南村盛大登場，邀集眾多台灣知名小吃店前來擺攤，即使天氣偶有陣雨，開場依然有大批民眾等候，市集時間一到立刻湧進眾多人潮。

PUBBLE氣泡茶同樣以台東紅烏龍為底，分為無糖氣泡清香烏龍，茶香清爽且0卡無負擔。另款微糖氣泡蜜香烏龍，微糖調和、入口回甘，每一口都柔和沁涼，為日常添上一抹剛好的甜。圖／500輯攝影團隊提供
PUBBLE氣泡茶同樣以台東紅烏龍為底，分為無糖氣泡清香烏龍，茶香清爽且0卡無負擔。另款微糖氣泡蜜香烏龍，微糖調和、入口回甘，每一口都柔和沁涼，為日常添上一抹剛好的甜。圖／500輯攝影團隊提供

「PUBBLE氣泡茶」主要以台灣台東紅烏龍為基底，細緻如香檳般的氣泡飲，帶來前所未有的清爽體驗。

PUBBLE氣泡茶擁有三大特色，包括採用台灣在地台東紅烏龍，沒有多餘添加物，忠實呈現自然茶香與原始風味；先進氣泡填充技術，帶來細緻綿密、輕盈爽口，彷彿香檳般的的氣泡感。

無糖氣泡清香烏龍，採用高品質台灣烏龍茶葉，萃取後注入天然氣泡，保留茶味清香層次，伴隨淡雅花果香，冰鎮後飲用，茶香清爽且0卡無負擔。另款微糖氣泡蜜香烏龍，同樣使用優質台灣烏龍茶葉，細緻茶湯搭配先進氣泡技術，散發自然蜜香與甘甜茶韻。微糖調和、入口回甘，每一口都柔和沁涼，為日常添上一抹剛好的甜。

PUBBLE氣泡茶這次出攤為500碗市集特地準備了活動限定特調「氣泡梅子烏龍」，將梅子冰棒與氣泡茶驚喜結合，分為無酒精與酒精版，酒精版本添加烈酒與梅酒，並以梅粉和鹽口添加氣味層次。在眾多小吃攤位中，提供了讓味蕾刷新口感，清新爽朗的新選擇，也為炎炎夏日增添一分酸甜冰涼。

PUBBLE氣泡茶這次出攤為500碗市集特地準備了活動限定特調「氣泡梅子烏龍」，將梅子冰棒與氣泡烏龍茶驚喜結合。圖／500輯攝影團隊提供
PUBBLE氣泡茶這次出攤為500碗市集特地準備了活動限定特調「氣泡梅子烏龍」，將梅子冰棒與氣泡烏龍茶驚喜結合。圖／500輯攝影團隊提供

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