報好康！台北國際夏季旅展彰化館 推出限定優惠行程與在地好物
「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化縣政府以「彰化Bingo一夏」為主題打造亮眼彰化館，展現在地觀光魅力及暑期限定活動。彰化縣長王惠美今天北上旅展現場，向民眾熱情推廣彰化旅遊行程與超值優惠，邀請全國旅客一起「來去彰化Bingo一夏」。
為了讓更多人認識彰化，縣府此次旅展與多家業者攜手推出限定優惠行程與在地好物，包括：
一、縣府與可樂旅遊合作推出獨家行程「彰化百大景點二日遊」 優惠價3988元起，在旅展期間購買還加贈鹿港麵茶1盒。
二、台灣好行「鹿港祈福線」交通卡，旅展限定價99元（內含100元儲值金、60家特約商店優惠券與木瓜牛奶兌換券），總價值超過250元。
三、「鹿港光影藝術節小旅行」一日遊899元、二日遊2500元（兩人同行一人半價），還贈送精美好禮一份。
縣府並特別推薦暑假期間推出的「彰濱～海FUN一夏」慶安水樂園活動，不僅有大型氣墊水樂園、海洋市集及闖關遊戲，更首創夜間SUP體驗，讓民眾在月光下划船賞景，享受浪漫的濱海夜色。此外，「鹿港小鎮光影藝術節」今年結合韓國知名IP「LINE FRIENDS minini」，並融合光影藝術與歷史古蹟，為鹿港增添夜間觀光新風貌，活動到7月27日止，大家可以把握最後機會，跟著minini萌遊鹿港行。
同是彰化人的台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍，陪同縣長王惠美一同在旅展中，為彰化行銷加油，王惠美並趁此宣傳「2025台灣設計展」10月10日至26日在彰化舉辦，王惠美說，屆時歡迎大家來吃得盡興、玩得過癮。
旅展現場還有豐富互動活動，只要完成指定任務（如按讚「愛玩彰化」粉絲團、留言標記好友等）即可獲得小禮物，消費滿500元還可參加「滿額幸運抽」，最大獎包含彰化桂冠精品旅館住宿券及多樣特色伴手禮。旅旅21日結束還有3天，王惠美邀請大家把握，親臨彰化館搶好康、抽大獎，並規劃暑假旅程到彰化來一趟深度之旅。
更多彰化旅遊資訊與活動內容，可上網搜尋「彰化旅遊資訊網」或追蹤「愛玩彰化」Facebook粉絲專頁。
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