快訊

迴力鏢來了！川普想用「這理由」開除Fed主席鮑爾 結果反打到自己

中職／愛妻猝逝 魔鷹心碎告白「我的女王」 ：永遠愛著你

500碗2025／小吃派對市集串連9縣市人氣名店 不畏颱風開攤首日人潮絡繹不絕

報好康！台北國際夏季旅展彰化館 推出限定優惠行程與在地好物

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化館推出限定優惠行程與在地好物，湧來大批人潮。圖／縣府提供
「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化館推出限定優惠行程與在地好物，湧來大批人潮。圖／縣府提供

「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化縣政府以「彰化Bingo一夏」為主題打造亮眼彰化館，展現在地觀光魅力及暑期限定活動。彰化縣長王惠美今天北上旅展現場，向民眾熱情推廣彰化旅遊行程與超值優惠，邀請全國旅客一起「來去彰化Bingo一夏」。

為了讓更多人認識彰化，縣府此次旅展與多家業者攜手推出限定優惠行程與在地好物，包括：

一、縣府與可樂旅遊合作推出獨家行程「彰化百大景點二日遊」 優惠價3988元起，在旅展期間購買還加贈鹿港麵茶1盒。

二、台灣好行「鹿港祈福線」交通卡，旅展限定價99元（內含100元儲值金、60家特約商店優惠券與木瓜牛奶兌換券），總價值超過250元。

三、「鹿港光影藝術節小旅行」一日遊899元、二日遊2500元（兩人同行一人半價），還贈送精美好禮一份。

縣府並特別推薦暑假期間推出的「彰濱～海FUN一夏」慶安水樂園活動，不僅有大型氣墊水樂園、海洋市集及闖關遊戲，更首創夜間SUP體驗，讓民眾在月光下划船賞景，享受浪漫的濱海夜色。此外，「鹿港小鎮光影藝術節」今年結合韓國知名IP「LINE FRIENDS minini」，並融合光影藝術與歷史古蹟，為鹿港增添夜間觀光新風貌，活動到7月27日止，大家可以把握最後機會，跟著minini萌遊鹿港行。

同是彰化人的台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍，陪同縣長王惠美一同在旅展中，為彰化行銷加油，王惠美並趁此宣傳「2025台灣設計展」10月10日至26日在彰化舉辦，王惠美說，屆時歡迎大家來吃得盡興、玩得過癮。

旅展現場還有豐富互動活動，只要完成指定任務（如按讚「愛玩彰化」粉絲團、留言標記好友等）即可獲得小禮物，消費滿500元還可參加「滿額幸運抽」，最大獎包含彰化桂冠精品旅館住宿券及多樣特色伴手禮。旅旅21日結束還有3天，王惠美邀請大家把握，親臨彰化館搶好康、抽大獎，並規劃暑假旅程到彰化來一趟深度之旅。

更多彰化旅遊資訊與活動內容，可上網搜尋「彰化旅遊資訊網」或追蹤「愛玩彰化」Facebook粉絲專頁。

「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化縣長王惠美（左4）今天與同為彰化人的台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍（前排左3）一起在彰化館為參展業者加油。圖／縣府提供
「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化縣長王惠美（左4）今天與同為彰化人的台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍（前排左3）一起在彰化館為參展業者加油。圖／縣府提供
「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化館推出限定優惠行程與在地好物，湧來大批人潮。圖／縣府提供
「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化館推出限定優惠行程與在地好物，湧來大批人潮。圖／縣府提供
「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化館推出限定優惠行程與在地好物，湧來大批人潮。圖／縣府提供
「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化館推出限定優惠行程與在地好物，湧來大批人潮。圖／縣府提供
「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化縣長王惠美（左2）今天與同為彰化人的台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍（左1），在彰化館為參展業者加油打氣。圖／縣府提供
「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化縣長王惠美（左2）今天與同為彰化人的台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍（左1），在彰化館為參展業者加油打氣。圖／縣府提供
「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化縣長王惠美（右2）今天在彰化館為參展業者加油打氣。圖／縣府提供
「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化縣長王惠美（右2）今天在彰化館為參展業者加油打氣。圖／縣府提供
「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化縣長王惠美（左2）今天與同為彰化人的台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍（左1），在彰化館為參展業者加油打氣。圖／縣府提供
「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化縣長王惠美（左2）今天與同為彰化人的台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍（左1），在彰化館為參展業者加油打氣。圖／縣府提供
「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化縣長王惠美（中）今天與同為彰化人的台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍（右）在彰化館與民眾互動熱烈。圖／縣府提供
「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化縣長王惠美（中）今天與同為彰化人的台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍（右）在彰化館與民眾互動熱烈。圖／縣府提供

鹿港 旅展

延伸閱讀

影／空襲警報響起…彰化縣城鎮韌性演習 人車淨空宛如空城

唯一罷綠案藍營火力全開 許淑華喊話：713是對賴清德不信任投票

彰化溪湖長照衛福大樓斥資2億4千萬 今天動工

王惠美視察彰化農損 期盼中央從寬補助

相關新聞

500碗2025／500碗名單公佈！「新竹」11間入榜、「台南」總數奪亞軍

在地觀點全台小吃新指南「500碗」，今日（7月19日）正式揭曉第三屆完整名單，全台共計有462間小吃店家入榜。其中「台北...

有「橘」就是開運！OMEGA海馬潛水300米系列 全新色彩新亮相

雖然不是自然中的常見顏色，但廣泛運用在海軍、潛水領域中的橘色，以提升水下能見度與安全性，也常使用於手表、或船艦夾板上的裝...

500碗2025／500碗的美味靈魂 市集玩套圈免費送「丸莊醬油」

今、明兩天限定的「500碗2025小吃市集」，除了來自全台各地排隊小吃名店，也有好玩遊戲與免費好醬油！丸莊醬油作為「第三...

永豐首席贊助500碗2025 可刷卡、行動支付「享」刷卡金有感回饋

臺灣在地觀點小吃新指南500碗今年邁入第二屆活動，500碗深入生活、走進巷弄與市集，並由同樣長年扎根在地的永豐金控與永豐...

500碗2025／晶華軒廚藝總監鄔海明：小吃是台灣味不可或缺的一環

晶華酒店晶華軒廚藝總監鄔海明記得，九年前要來台定居工作時，下飛機、放好行李，就衝去夜市吃小吃，「台灣的小吃是我認識台灣的...

500碗2025／國際名廚江振誠：小吃是生命中重要的一環 名單與大眾分享

國際名廚江振誠是聯合報《500輯》500系列活動的支持者，大力參與500盤、500碗、500 Young等活動，很肯定有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。