報好康！台北國際夏季旅展彰化館 推出限定優惠行程與在地好物

「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化縣政府以「彰化Bingo一夏」為主題打造亮眼彰化館，展現在地觀光魅力及暑期限定活動。彰化縣長王惠美今天北上旅展現場，向民眾熱情推廣彰化旅遊行程與超值優惠，邀請全國旅客一起「來去彰化Bingo一夏」。

為了讓更多人認識彰化，縣府此次旅展與多家業者攜手推出限定優惠行程與在地好物，包括：

縣府並特別推薦暑假期間推出的「彰濱～海FUN一夏」慶安水樂園活動，不僅有大型氣墊水樂園、海洋市集及闖關遊戲，更首創夜間SUP體驗，讓民眾在月光下划船賞景，享受浪漫的濱海夜色。此外，「鹿港小鎮光影藝術節」今年結合韓國知名IP「LINE FRIENDS minini」，並融合光影藝術與歷史古蹟，為鹿港增添夜間觀光新風貌，活動到7月27日止，大家可以把握最後機會，跟著minini萌遊鹿港行。

同是彰化人的台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍，陪同縣長王惠美一同在旅展中，為彰化行銷加油，王惠美並趁此宣傳「2025台灣設計展」10月10日至26日在彰化舉辦，王惠美說，屆時歡迎大家來吃得盡興、玩得過癮。

旅展現場還有豐富互動活動，只要完成指定任務（如按讚「愛玩彰化」粉絲團、留言標記好友等）即可獲得小禮物，消費滿500元還可參加「滿額幸運抽」，最大獎包含彰化桂冠精品旅館住宿券及多樣特色伴手禮。旅旅21日結束還有3天，王惠美邀請大家把握，親臨彰化館搶好康、抽大獎，並規劃暑假旅程到彰化來一趟深度之旅。

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「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化縣長王惠美（左4）今天與同為彰化人的台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍（前排左3）一起在彰化館為參展業者加油。圖／縣府提供 「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化館推出限定優惠行程與在地好物，湧來大批人潮。圖／縣府提供 「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化館推出限定優惠行程與在地好物，湧來大批人潮。圖／縣府提供 「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化縣長王惠美（左2）今天與同為彰化人的台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍（左1），在彰化館為參展業者加油打氣。圖／縣府提供 「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化縣長王惠美（右2）今天在彰化館為參展業者加油打氣。圖／縣府提供 「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化縣長王惠美（左2）今天與同為彰化人的台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍（左1），在彰化館為參展業者加油打氣。圖／縣府提供 「2025台北國際夏季旅展」自7月18日起於台北世貿一館登場，彰化縣長王惠美（中）今天與同為彰化人的台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍（右）在彰化館與民眾互動熱烈。圖／縣府提供

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