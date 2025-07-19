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500碗2025／日本高端餐飲界名人林亮治：500碗讓世界看到台灣小吃

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
日本高端餐飲界的名人林亮治（圖右），從東京來台參加500碗頒獎典禮。圖／500輯攝影團隊提供
日本高端餐飲界的名人林亮治（圖右），從東京來台參加500碗頒獎典禮。圖／500輯攝影團隊提供

2025「第三屆500碗」頒獎典禮現場，出現一位特別嘉賓、來自日本高端餐飲界的名人林亮治。他是知名餐廳「桃仙閣」的接班人，同時開辦了多間摘星餐廳，包括東京米其林一星餐廳「一平飯店」與「白寧」，以及二星的「明寂」等。他表示，透過這場活動，才知道台灣除了有Fine Dining如江振誠、晶華軒之外，也有這麼多在地美食，「看到了台灣對於小吃的重視，這是文化的根本」。

他也透露，日本饕客、媒體都著重於Fine Dining，廚師與食客的要求都高，用餐環境相對拘謹，「但是台灣享用美食的氣氛是歡樂、享受的」，他來台多次，非常喜歡台灣人的溫和親切，笑說，「台灣最美的風景是人」。

「這種庶民的評鑑，在日本是沒有的」。林亮治認為，「透過500碗，讓世界看到台灣小吃，這類的指南，對國際旅客來說是非常實用的資訊」。

日本高端餐飲界的名人林亮治，來台參加500碗活動，在市集開心品嘗各地小吃。圖／500輯攝影團隊提供
日本高端餐飲界的名人林亮治，來台參加500碗活動，在市集開心品嘗各地小吃。圖／500輯攝影團隊提供

頒獎典禮過後，林亮治也走訪了500碗的市集，開心吃喝還買了滿滿的伴手禮。他跟著排隊買「阿角紅燒肉」，「一般中華料理的紅燒肉，多半是醬油與豬肉滷出咖啡色澤，這裡是紅色的，印象很深刻」。同時也買了一盒的菜包，透過翻譯幾次詢問店家「跟麻糬的外皮有什麼不一樣？」最後，吃了一碗豆花，完美收口。

點此看【第三屆500碗】完整得獎名單

三連霸得主 超強實力店家大公開

● 500碗2025中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward

● 500碗2025全台入選小吃Google地圖： https://reurl.cc/gYW9l7

第三屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2025

主辦單位：500輯

首席贊助：永豐金控、永豐銀行

指定用酒：塔木嶺橡木桶玩家

贊助單位：Pubble氣泡飲、丸莊醬油、法大炸雞

※ 酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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