500碗2025／日本高端餐飲界名人林亮治：500碗讓世界看到台灣小吃
2025「第三屆500碗」頒獎典禮現場，出現一位特別嘉賓、來自日本高端餐飲界的名人林亮治。他是知名餐廳「桃仙閣」的接班人，同時開辦了多間摘星餐廳，包括東京米其林一星餐廳「一平飯店」與「白寧」，以及二星的「明寂」等。他表示，透過這場活動，才知道台灣除了有Fine Dining如江振誠、晶華軒之外，也有這麼多在地美食，「看到了台灣對於小吃的重視，這是文化的根本」。
他也透露，日本饕客、媒體都著重於Fine Dining，廚師與食客的要求都高，用餐環境相對拘謹，「但是台灣享用美食的氣氛是歡樂、享受的」，他來台多次，非常喜歡台灣人的溫和親切，笑說，「台灣最美的風景是人」。
「這種庶民的評鑑，在日本是沒有的」。林亮治認為，「透過500碗，讓世界看到台灣小吃，這類的指南，對國際旅客來說是非常實用的資訊」。
頒獎典禮過後，林亮治也走訪了500碗的市集，開心吃喝還買了滿滿的伴手禮。他跟著排隊買「阿角紅燒肉」，「一般中華料理的紅燒肉，多半是醬油與豬肉滷出咖啡色澤，這裡是紅色的，印象很深刻」。同時也買了一盒的菜包，透過翻譯幾次詢問店家「跟麻糬的外皮有什麼不一樣？」最後，吃了一碗豆花，完美收口。
● 500碗2025中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward
● 500碗2025全台入選小吃Google地圖： https://reurl.cc/gYW9l7
第三屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2025
主辦單位：500輯
首席贊助：永豐金控、永豐銀行
指定用酒：塔木嶺橡木桶玩家
贊助單位：Pubble氣泡飲、丸莊醬油、法大炸雞
※ 酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
500碗2025／小吃派對市集串連9縣市人氣名店！不畏颱風開攤首日人潮絡繹不絕
▪️薇帕今晚解除海警 氣象署不排除下周再有颱風發展
▪️薇帕颱風大雷雨炸台東「國家級警報」響 2地列淹水警戒
▪️颱風假有望？薇帕增強影響擴大 「6縣市」累積雨量達停課標準
▪️薇帕將升格中颱 粉專：南部雨勢增強 下周熱帶系統恐朝向台灣附近
▪️雨彈升級 薇帕颱風外圍環流影響 屏東花蓮台東大豪雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言