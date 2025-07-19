快訊

獨／公車撞死乳癌名醫 欣欣客運董事長：司機自責坦承違規錯誤

公車撞死名醫 北市依這「關鍵原因」罰業者9萬、吊銷駕駛駕照

颱風薇帕遠離！氣象署17:30解除海警 3縣市仍留意豪大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

500碗2025／小吃派對市集串連9縣市人氣名店！不畏颱風開攤首日人潮絡繹不絕

聯合報／ 文／陳宜慧
市集首日下午三點半尚未開始，即有許多民眾提前在門口守候，就為了一站吃到全台各地人氣小吃。圖／500輯攝影團隊提供
市集首日下午三點半尚未開始，即有許多民眾提前在門口守候，就為了一站吃到全台各地人氣小吃。圖／500輯攝影團隊提供

2025「500碗小吃派對市集」本週末7月19日、20日連續兩天於台北信義公民會館中央廣場（四四南村）盛大展開！今年串連了9縣市人氣小吃名店、共計13家小吃品牌，其中更有4家首次出攤，並帶來多款「500碗限定組合餐」。活動首日下午三點半開攤，適逢颱風時晴時雨，但仍有不少民眾提前在門口守候，一開賣即湧入大量人潮，許多店家瞬間大排長龍，即使撐傘排隊也要大啖一站式小吃市集，還未到傍晚「Like來顆烤飯糰」與「租界」炭火蝦飯已提前秒殺完售。

「租界」炭火蝦飯開賣一小時即完售！圖／500輯攝影團隊提供
「租界」炭火蝦飯開賣一小時即完售！圖／500輯攝影團隊提供

今年「500碗小吃派對市集」邀請台北最好吃紅燒肉「正宗阿角紅燒肉 劉美麗」再度現身力挺，一開攤人潮便絡繹不絕，不少排隊民眾管它三層肉還是夾心肉，直接霸氣全包。同樣做為人氣王，台中原創小吃「租界」則獻上限量200份店內必吃炭火蝦飯，還不到傍晚已全數售罄。此外，同樣大獲好評、來自台東，外酥內軟、米香十足的「Like來顆烤飯糰」則以原味跟梅子口味飯糰，在開攤一小時後直接一掃而空。而來自台中，成立一甲子的傳奇「湖南味牛肉麵」首度現身市集，則以招牌滷味拼盤「牛肉跟蹄膀」形成排隊人龍，另外，面對悶炎氣候，「陳秋剛綿綿冰」帶來500碗市集限定「芒果爽、超級芒果爽」同樣吸引大批人潮到訪。

至於此屆再度出攤的台南古早味「糯夫米糕」排隊人潮同樣洶湧，據排隊民眾表示，因之前去台南剛好錯過，這次開攤便衝進來排隊，半小時才吃到，但非常值得。另外還有爽口開胃的「永香鹹水雞」，以及以手工客家菜包聞名的新竹北埔名店「鄒記菜包」，不少饕客頂著不小的雨勢，仍撐傘排隊購買。此外，現場還有曾榮獲「台灣炒飯王」殊榮的屏東「惜緣亭」，以及台北「可甜可鹹X豆花專賣店」等知名小吃店都帶來特製商品，讓人大飽口福。

台北最好吃紅燒肉「正宗阿角紅燒肉 劉美麗」同樣吸引滿滿人潮。圖／500輯攝影團隊提供
台北最好吃紅燒肉「正宗阿角紅燒肉 劉美麗」同樣吸引滿滿人潮。圖／500輯攝影團隊提供
現場人潮眾多，即使撐傘也要排隊大啖美食。圖／500輯攝影團隊提供
現場人潮眾多，即使撐傘也要排隊大啖美食。圖／500輯攝影團隊提供
「湖南味牛肉麵」備料充足，持續大排長龍中。圖／500輯攝影團隊提供
「湖南味牛肉麵」備料充足，持續大排長龍中。圖／500輯攝影團隊提供

同時，今年500碗特別推出「集碗挑戰」市集版，只要在7月19～20日，500碗2025最強小吃市集活動現場，任一500碗店家消費一份餐點，即可獲得一張專屬貼紙；集滿3張貼紙，就有機會獲得精美禮品，包括永豐金證券的股票禮品卡500元與1,000元，還有塔木嶺玩轉露營杯組、丸莊醬油醬油組、布農安福皂、希望飲料提袋，還有機會把500碗首度製作的「紙感消暑涼扇」帶回家（數量有限，送完為止）。

點此看【第三屆500碗】完整得獎名單

三連霸得主 超強實力店家大公開

● 500碗2025中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward

● 500碗2025全台入選小吃Google地圖： https://reurl.cc/gYW9l7

第三屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2025

主辦單位：500輯

首席贊助：永豐金控、永豐銀行

指定用酒：塔木嶺橡木桶玩家

贊助單位：Pubble氣泡飲、丸莊醬油、法大炸雞

※ 酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

飯糰 永豐 小吃

延伸閱讀

颱風薇帕遠離！氣象署17：30解除海警 3縣市仍留意豪大雨

影／薇帕颱風進逼勾起台南七股西寮人惡夢 緊急加高防洪牆

薇帕颱風外圍環流強勁 澎湖多家船舶航班明天停航

薇帕颱風影響 華航、星宇、長榮、國泰取消航班一次看

相關新聞

500碗2025／日本高端餐飲界名人林亮治：500碗讓世界看到台灣小吃

2025「第三屆500碗」頒獎典禮現場，出現一位特別嘉賓、來自日本高端餐飲界的名人林亮治。他是知名餐廳「桃仙閣」的接班人...

500碗2025／小吃派對市集串連9縣市人氣名店！不畏颱風開攤首日人潮絡繹不絕

2025「500碗小吃派對市集」本週末7月19日、20日連續兩天於台北信義公民會館中央廣場（四四南村）盛大展開！今年串連...

500碗2025／500碗連三屆霸榜名單出爐！這25家你吃過幾家？

全台小吃愛好者引頸期盼的「500碗」邁入第三屆，今年最令人矚目的亮點之一，莫過於25間小吃店家連續三屆蟬聯上榜。這25間...

500碗2025／2碗得主「圳記紅燒鰻」：「被看見」是很大的鼓勵

第三屆500碗名單揭曉，今年榮獲兩碗的店家有28間、相比去年增加了7間。

500碗2025／全台462間小吃入選 「朱記花枝羹」等5間小吃各獲3碗奪魁

由指標質感媒體《500輯》於2023年首創的全台小吃新指南「500碗」，今（19日）正式揭曉第三屆完整名單。本屆「500...

十分瀑布去過了？新北還有「這些」瀑布景點也值得一訪

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「新北瀑布景點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的新北八大熱門瀑布景點有哪些。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。