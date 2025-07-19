500碗2025／500碗連三屆霸榜名單出爐！這25家你吃過幾家？

全台小吃愛好者引頸期盼的「500碗」邁入第三屆，今年最令人矚目的亮點之一，莫過於25間小吃店家連續三屆蟬聯上榜。這25間店家不僅橫跨北中南東，也映照出不同地區小吃的在地精神，以及台灣庶民飲食的傳承與創新。

在台北，許多人清晨或夜晚必到的早餐老店「大三元豆漿」，依舊以香濃的豆漿和酥脆的韭菜盒打動人心。「南港老張燒餅店」的胡椒餅以炭火木炭烘烤，皮酥餡香，是不可錯過的經典滋味。「林家乾麵」則以簡單的豬油拌麵和烏醋特調湯品，陪伴著台北人的日常。「三元號魯肉飯」以滷汁入味、油亮飽滿的風味，牢牢捉住饕客的胃。「大稻埕米粉湯」、「黃金麵線」、「施家麻油腰花」等市場美食，延續著老台北的城市記憶，每一道都散發著有溫度人情味。

新北市的「朱記花枝羹」、「無名刈包」與「蔡家牛肉麵」，花枝羹鮮甜美味，刈包皮嫩餡豐，牛肉麵湯頭濃郁，都是饕客心目中的不敗美味。「朱記花枝羹」創辦人的女兒朱紋瑩，親自來到「500碗」頒獎典禮現場，除感謝「500碗」將台灣小吃發揚光大，也提醒饕客：「花枝羹一定要跟炒米粉一起吃，才是絕配喔。」

新竹以「鷹王肉圓」及「竹蓮肉圓」兩家著名肉圓店霸榜；彰化「蚵ㄚ仁」與「老担阿璋肉圓」不僅是市場裡的人氣王，更讓外地旅客驚艷於彰化肉圓的多元風味。嘉義的「黃記涼麵涼圓」和傳承四代的「王家祖傳本產牛雜湯」各具特色，「白醋美乃滋涼麵」令人拍案叫絕，「牛雜湯」用料實在、不過度調味，鮮美清甜。台南則有「阿輝黑輪」、「清子香腸熟肉」和「虎頭風味小吃」，從黑輪的鮮嫩到香腸熟肉的紮實，再到古早風味的飯點，展現台南豐厚的文化深度。

高雄的「大胖豬油拌麵」以素樸的風貌征服食客，豬油香氣撲鼻，麵條Q彈，別具一格。屏東的「葉家肉粿」和「東港正宗肉丸」，肉粿口感獨特、肉丸餡料豐厚，是屏東人心中的美食傳奇。宜蘭「一香飲食店」的招牌麻醬麵，深受在地人喜愛。傳承三代、跨界花蓮與宜蘭兩地的「橋頭臭豆腐」，更是以酥脆外皮和酸辣泡菜贏得大批粉絲，礁溪店經理周宇凡表示：「我們經營了六十幾年，得到這個殊榮，我們第一時間會跟阿嬤講，然後再跟叔叔說。我們只是在做傳承而已。小吃業者那麼多，能夠得到大家的喜歡，我們非常開心。」

台東的「花式蔥餅」以玫瑰般的花朵造型跟酥脆與軟嫩並陳的獨特餅皮，成為台東不可錯過的特色小吃。創辦人陳建宏專程自台東北上來到「500碗」頒獎典禮現場，「坦白講前兩年的獎旗我都沒有掛出來，因為我提醒自己要謙虛一點，也希望自己不要忘己當初創業的初心。」

這25家蟬聯三屆的「500碗」人氣小吃，不僅是庶民美食，更是台灣文化與生活的縮影。它們經歷歲月洗禮，成為不同世代共同的味覺記憶和情感紐帶，傳達著台灣人對於在地風味的珍惜，以及庶民生活的講究。

新北「朱記花枝羹」二代朱紋瑩（右）自《500輯》發行人項國寧手中接下獎牌。圖／500輯攝影團隊提供。圖／500輯攝影團隊 台東「花式蔥餅」創辦人陳建宏（右），與《500輯》發行人項國寧合影。圖／500輯攝影團隊

第三屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2025 主辦單位：500輯 首席贊助：永豐金控、永豐銀行 指定用酒：塔木嶺橡木桶玩家 贊助單位：Pubble氣泡飲、丸莊醬油、法大炸雞

※ 酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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