500碗2025／2碗得主「圳記紅燒鰻」：「被看見」是很大的鼓勵

第三屆500碗名單揭曉，今年榮獲兩碗的店家有28間、相比去年增加了7間。其中，「基隆圳記紅燒鰻」由第三代上台領獎，她說，已先準備了致詞稿，但真的上台還是有點緊張，她認為，500碗的評選對店家來說，是很大的鼓勵，也轉達在病中父親的話：「獲獎非常開心」，「希望這個古早味能再傳承下一個世紀」，也邀請大家一起到基隆夜市品嘗各種好味道。

圳記紅燒鰻被「醫界美食家」洪子仁評為「選用海鰻製作，先手切，再加上秘製紅糟醃製，滋味豐富。最後加入大白菜熬煮的薄芡羹湯，讓人吃了非常滿足。」

新北的呈信鵝肉也獲兩碗殊榮，除了國際名廚江振誠與食材產地工作者顧瑋兩人同時頒獎外，店家也派出三位代表上台，頒獎當日「陣容」最堅強。業者說，「被看見是很大的鼓勵。」也強調他們「每天認真做一件事，就是把一碗鵝肉飯做到最好」。

國際名廚江振誠回憶，第一次吃到「呈信鵝肉」，是在2023年的「500趴」，他也專業評論，「鵝肉最難處理的部分是皮，許多鵝肉店的皮跟皮下的筋，會讓你嚼不爛。但呈信鵝肉可以做到肉不柴、皮也不會嚼不爛，我覺得這個是真功夫。」

主持人唱名再更新、店名並不好唸的新北「Gino Pizza Napoletana」也是兩盤得主，業者說，「Napoletana是義大利語小吃之意，能在台灣得到小吃評鑑500碗到肯定，這是歷史性的突破」。

選菜人之一、世界麵包冠軍吳寶春對其「麵皮」讚不絕口，「經過高溫的烘烤後，外層會變得微微酥脆，尤其是邊緣部分，吃起來會有輕微的咬勁，外脆內軟，麵皮還會有微微的氣孔，這樣的空氣感使得麵皮吃起來有點輕盈又不失嚼勁，不像厚重的麵包那麼緊實。」「新鮮的無花果帶有一點輕微的果酸，這種酸味能夠幫助平衡披薩上的鹹味，避免過於油膩或單調。同時也用了四種起司做搭配，難怪可以征服義大利人的胃。」

從評審迪拉（圖左）手中接下兩碗殊榮獎項的「Gino Pizza Napoletana」，業者說，「這是歷史性的突破」。圖／500輯攝影團隊提供 新北的呈信鵝肉由國際名廚江振誠（圖左）與食材產地工作者顧瑋（圖右）兩人同時頒獎，店家也派出三位代表上台，頒獎當日「陣容」最堅強。圖／500輯攝影團隊提供

第三屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2025 主辦單位：500輯 首席贊助：永豐金控、永豐銀行 指定用酒：塔木嶺橡木桶玩家 贊助單位：Pubble氣泡飲、丸莊醬油、法大炸雞

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