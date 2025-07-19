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500碗2025／全台462間小吃入選 「朱記花枝羹」等5間小吃各獲3碗奪魁

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
第三屆「500碗」在評審與店家的熱情參與下圓滿落幕，《500輯》發行人項國寧（前排中）跟與會者合影。圖／500輯攝影團隊提供
第三屆「500碗」在評審與店家的熱情參與下圓滿落幕，《500輯》發行人項國寧（前排中）跟與會者合影。圖／500輯攝影團隊提供

由指標質感媒體《500輯》於2023年首創的全台小吃新指南「500碗」，今（19日）正式揭曉第三屆完整名單。本屆「500碗」延續系出同源之美食評鑑「500盤」的「聚焦菜色本身魅力，發現台灣餐桌新風景」核心精神，嚴選包含但不限於美食家等各行各業、喜歡品嘗小吃的名人評審，共同描繪這份兼具在地觀點和日常性的美食地圖。本屆總計全台有462間小吃入選，5間小吃各獲3碗奪魁；其中更有25間小吃，連續三屆霸榜。

《500輯》發行人項國寧表示，「500盤」從2021年誕生以來，聚焦的是餐廳與餐桌上的風景；而兩年後推出、聚焦小吃的「500碗」，則補上了台灣飲食文化中，那塊日常卻常被忽略的重要拼圖。「『500碗』其實有很多面向。第一個當然是唇齒之間的美味；第二個是人際關係的經驗跟記憶。可能是爸爸帶去吃的水煎包，也可能是阿嬤帶去吃的蚵仔麵線，從這些人際的經驗裡面，我們會講起這些美食的美好回憶。」

項國寧指出，每年邀請50位關注飲食文化的名家、職人與觀察者擔任評審，是「500碗」重要的精神。他引述王家衛電影的經典台詞，「念念不忘，必有迴響」，「正是這50位評審的念念不忘，形成「『500碗』的迴響。」

永豐銀行董事長曹為實表示，很高興能夠成為「500碗」首席贊助，「 台灣的小吃代表了台灣的文化，也代表台灣的精神。這是我們國家的軟實力 。」他笑說自己在海外工作近三十年，每次回台最想念的，正是夢中所懷念的小吃。「小吃不只是庶民美食，更代表台灣文化的溫度與生命力。」曹為實期許透過金融力量的注入，能讓更多小吃業者參與活動，共同創造美好未來。

分析本屆「500碗」入選名單，以各類麵食最受評審青睞，各地風格迥異的肉圓緊追在後，包括蛋餅、蔥油餅、韭菜盒等在內的各式餅類，也表現搶眼。今年獲得「3碗」肯定的5間店家分別為新北「朱記花枝羹」、彰化「北斗肉圓詹」、「北門口肉圓」、台南「邱家小卷米粉」、宜蘭與花蓮「橋頭臭豆腐」，共享本屆最高殊榮。

今年獲得2碗的店家共有28家，分布範圍遍及全台，包括基隆的「正豐鵝肉」、台北的「黃記魯肉飯」、「大稻埕米粉湯」，新竹的「廟口鴨香飯」、彰化的「林家素食」、台南的「公園口紅燒土魠魚焿」、高雄的「小暫渡米糕四神湯」等，都是不可錯過的在地好滋味。

連續三屆上榜的店家，除已拿下最高碗數的「橋頭臭豆腐」與「朱記花枝羹」外，還包含台北「林家乾麵」、「施家麻油腰花」、「大稻埕米粉湯」；新北「無名刈包」、嘉義「王家祖傳本產牛雜湯」、台南「清子香腸熟肉」、高雄「大胖豬油拌麵」、屏東「東港正宗肉丸」、台東「花式蔥餅」等共計25間。

在得碗店家地區分布方面，北部仍穩坐第一，共有217間入選；中部88間、南部124間、東部32間，離島則有3間。進一步細看縣市表現，台北與台南依舊稱霸榜首，分別以146間與54間穩居一、二名。除這兩大美食重鎮，台中、新北與高雄三市的表現亦不容小覷，展現多元城市的飲食實力。值得注意的是，今年亦有數個縣市表現亮眼、突破過往格局，像彰化、屏東與基隆三地共計囊括66間得獎店家，宛如異軍突起，為榜單注入嶄新的地方色彩與驚喜。

本屆「500碗」除揭曉完整名單，更同步網羅來自全台9個縣市、共計13家深受好評的優秀小吃品牌，於台北信義公民會館中央廣場（四四南村）舉辦「500碗小吃派對市集」。廣受粉絲喜愛的「集碗挑戰」活動，今年首度推出市集限定版本。凡於市集現場向任一500碗入選攤位消費一份餐點，即可獲得專屬貼紙一枚；集滿三張，即有機會獲得限量精美好禮。

本屆「500碗」首席贊助永豐銀行董事長曹為實。圖／500輯攝影團隊提供
本屆「500碗」首席贊助永豐銀行董事長曹為實。圖／500輯攝影團隊提供
新北「朱記花枝羹」本屆除拿下「3碗」肯定，也是連續三屆入選店家，二代朱紋瑩（右）自《500輯》發行人項國寧手中接下獎牌。圖／500輯攝影團隊提供
新北「朱記花枝羹」本屆除拿下「3碗」肯定，也是連續三屆入選店家，二代朱紋瑩（右）自《500輯》發行人項國寧手中接下獎牌。圖／500輯攝影團隊提供

點此看【第三屆500碗】完整得獎名單

三連霸得主 超強實力店家大公開

● 500碗2025中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward

● 500碗2025全台入選小吃Google地圖： https://reurl.cc/gYW9l7

第三屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2025

主辦單位：500輯

首席贊助：永豐金控、永豐銀行

指定用酒：塔木嶺橡木桶玩家

贊助單位：Pubble氣泡飲、丸莊醬油、法大炸雞

※ 酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美食 小吃 台南

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