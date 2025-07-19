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九族文化村水立方消暑 杉林溪園區賞螢導覽

中央社／ 南投縣19日電

炎炎夏日，九族文化村推出全新升級「水立方夏日水戰場」，讓遊客盡情玩水消暑；杉林溪森林生態渡假園區7月底前推出夏季螢火蟲導覽，帶領遊客欣賞螢火蟲飛舞盛況。

九族文化村歡慶39週年，業者今天表示，與九族文化村同天生日壽星於27日免費入園，26日至28日門票全民買1送1，購買門票額外附贈日月潭纜車搭乘，7月、8月入園再送刮刮樂，最大獎為市價新台幣百萬元的全新賓士汽車，還有Apple iPad、65吋電視等好禮。

九族文化村企劃部副理彭翔毅表示，全新打造「水立方夏日水戰場」，暑假期間限時開放，還有「迷霧森林」、「跳跳泉」、「噴泉廣場」等多項親水設施，每天舉辦水槍大戰；園區還有草裙舞、原住民劇場、魔術、小丑互動秀、街舞等表演，打造沉浸式夏日嘉年華。

另外，杉林溪森林生態渡假園區7月底前有賞螢火蟲免費專業導覽。園方表示，園區海拔約1600公尺，夏季白天氣溫約攝氏15至24度，是遠離城市酷熱好去處，也是全台唯一舉辦夏季賞螢地區，帶領遊客欣賞上萬隻螢火蟲飛舞閃爍，賞螢後再至飯店平台仰望星空。

國立自然科學博物館鳳凰谷鳥園生態園區今天起至8月24日期間，週六、週日舉辦暑期主題活動，融合科學知識、動物福祉、生態觀察、趣味遊戲、美德思考，讓參與者玩樂中親近自然、學習知識、培養行動力，適合各年齡層參加，還可近距離觀察鸚鵡互動行為。

賞螢 螢火蟲 九族文化村

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