《哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》友情、親情、夢想與努力…多層次情感鋪陳

聯合新聞網／ 若鯨
圖／車庫娛樂提供
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《哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》以「畫中世界」為主題，讓大雄和哆啦A夢一行人踏上一段美術與奇幻融合的冒險。這次作品不僅延續系列的歡樂氛圍，也展現了團隊在美術、敘事節奏與情感連結上的誠意。

劇情依舊維持哆啦A夢電影的經典公式：暑假、意外展開的奇幻旅程、與神秘新角色的相遇...以及層層解謎與拯救世界的冒險。

這次將「畫作」與「藝術世界」作為主要舞台，大雄在畫作碎片的線索下進入畫中世界，觀眾跟隨角色，一步步走進色彩斑斕、細節豐富的中世紀歐洲。

在美術設計上的用心，絕對值得肯定！

無論是森林、城堡還是市集，都極力還原畫作質感，搭配恰到好處的配樂，從開場就營造出獨特的沉浸感：還加入不少畫中世界的「梗」，即便非藝術迷，也能感受到誠意。

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角色部分，大雄依然可愛（傻），哆啦A夢的秘密道具依舊帶來驚喜，而新角色可蕾雅的設定也頗具神秘感，讓人想一探究竟。

節奏上，明快流暢、無冷場，戰鬥場面與搞笑橋段穿插得宜。無論是小朋友還大人，都能在觀影過程中找到各自的共鳴與樂趣。尤其片中許多細膩的親情、友情描寫，讓熟悉哆啦A夢的觀眾會心一笑、甚至微微感動。

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這次大雄爸爸的描寫頗為亮眼，關於夢想與努力的台詞，對於有創作經驗或對藝術有興趣的人來說肯定會特別有感。

若真要挑剔片中設定有些複雜（如道具與時空理論的解釋），但整體來說並不影響觀影體驗。

片尾主題曲也很動聽！帶來溫馨的收尾。

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《哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》一部兼具創意、視覺與情感的全齡向動畫電影。你是小時候的哆啦A夢鐵粉，還是陪孩子進戲院的家長，都能享受這場關於夢想、勇氣與想像力的美麗冒險。走出戲院時，也許你會和大雄一樣，想重新拿起畫筆，找回童年的那份純真。

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