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港務公司看好郵輪旅客逾111萬人次 超越疫情前

中央社／ 台北18日電
台灣郵輪觀光在疫情後快速復甦，台灣港務公司今天預估，今年國際郵輪整體靠港605艘次，雖未恢復至疫情前水準，但平均載客量增加，郵輪旅客上看111.9萬人次，較疫情前成長6%。照片／港務公司提供
台灣郵輪觀光在疫情後快速復甦，台灣港務公司今天預估，今年國際郵輪整體靠港605艘次，雖未恢復至疫情前水準，但平均載客量增加，郵輪旅客上看111.9萬人次，較疫情前成長6%。照片／港務公司提供

台灣郵輪觀光在疫情後快速復甦，台灣港務公司今天預估，今年國際郵輪整體靠港605艘次，雖未恢復至疫情前水準，但平均載客量增加，郵輪旅客上看111.9萬人次，較疫情前成長6%。

面對郵輪旅遊熱潮，台灣港務公司行政副總經理高傳凱今天出席記者會時表示，國際業者通常佈局航線預計需要2至2.5年時間，而港務公司在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封初期就持續兵分三路，赴歐洲、東南亞、東北亞拜訪國際郵輪業者、參加論壇，並行銷台灣港群，成果豐碩。

港務公司預估，今年國際郵輪全台整體靠港605艘次，雖未恢復至疫情前水準（108年671艘次），但全年郵輪旅客上看111.9萬人次，較疫情前（108年105.47萬人次）成長6%。

觀察疫情後台灣郵輪市場發展特色，高傳凱指出，除了藉由國際行銷，成功吸引多艘掛靠港郵輪、雙母港型態外，還有Fly Cruise（飛航郵輪）旅客增加，他還提到，來台郵輪船舶大型化，以去年6月13日地中海榮耀號為例，載客數高達5500多人。

港務公司表示，預估今年整體靠港國際郵輪艘次，仍以基隆港最多，達448艘次，而高雄港成長力道驚人，可望從去年59艘次成長至107艘次。

其中，光是高雄港下半年預計迎接71艘次國際郵輪，含母港航線34艘次及掛靠港航線37艘次，預估可帶來逾10萬人次旅客。

郵輪 疫情

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