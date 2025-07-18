高粱首現輕泥煤風味！創世者紳士泥煤桶陳金高 威士忌教父也說讚
輕泥煤風味首度現身金高！以中式高粱酒結合西方威士忌桶陳手法打造的「創世者桶陳金門高粱酒」，今（2025）年祭出全新限量力作「創世者紳士泥煤桶陳金門高粱酒」，首次引入小批次國外獨家訂製「輕度泥煤桶」，以酒精度57.8%開啟創世者系列跨界風味的全新篇章。新酒款即日起於全台各地區酒類專賣店陸續限量開賣，建議售價2,580元，實際價格、庫存及販售方式依各通路為準。
「創世者桶陳金門高粱酒」系列酒款始終秉持一貫的獨特創新精神，其品牌英文名稱「CRUITHEAR」一詞源自蓋爾語，意味「開創者」，象徵能為台灣白色烈酒文化注入更多可能性。全新限量力作「創世者紳士泥煤桶陳金門高粱酒」，作為系列產品中首創泥煤風味的酒款，同時也是首支以泥煤調性為主題的金門高粱酒。
延續其對桶陳工藝的極致追求，黑松與國外橡木桶廠合作，獨家訂製「輕度泥煤橡木桶」進行酒體熟成，將威士忌經典「泥媒」、「煙燻」元素融入中式高粱酒，使本土酒款與世界製酒工藝交融碰撞，為台灣市場帶來高粱原酒×輕度泥煤的嶄新風味革命。
全球「威士忌教父」查爾斯．麥克萊恩 （Charles MacLean）也對這款高粱酒留下深刻印象，他在品飲後表示，「創世者紳士泥煤桶陳金門高粱酒」在香氣上融合熱帶果香與淡雅的木質氣息；入口後能感受到甜美平衡與花椒般的辛香刺激，尾韻則隱隱浮現乾燥煙燻氣息。
自 2023 年首支「創世者桶陳金門高粱酒」上市以來，金門酒廠與黑松公司持續深化對桶陳高粱酒的多元想像，包括推出 「π系列」與本次「泥煤風味款」的獨特創作，以創新精神引領烈酒市場，滿足新世代消費者對風味的無限渴望。
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