十分瀑布去過了？新北還有「這些」瀑布景點也值得一訪



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「新北瀑布景點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的新北八大熱門瀑布景點有哪些。

夏日悶熱難耐，最適合找個親水景點好好降溫放鬆，而山中的瀑布簡直是天然的消暑秘境。新北市擁有許多風貌各異的瀑布景點，無需遠行便能享受大自然的沁涼擁抱！

「十分瀑布」被譽為台版尼加拉瀑布 九份「黃金瀑布」鐵鏽色彩超吸睛

▲ 網友熱議TOP8新北瀑布景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「新北瀑布景點」的討論，可以發現位於平溪區的「十分瀑布」最受熱議。被譽為「台版尼加拉瀑布」的它，以壯闊水勢與扇形瀑布聞名，步道平緩好走，尤其在夏季豐水期時，水花飛濺、氣勢驚人，更吸引不少遊客前來納涼拍照。

有遊客分享「走起來也很輕鬆」、「最底端的平臺很涼爽」，更有人大讚步道設計良好，「可以多面向觀看瀑布，非常漂亮」。周邊還能順道走訪平溪老街、體驗放天燈行程，成為週末踏青的熱門選擇。

而位於瑞芳區的「黃金瀑布」，同樣受遊客青睞。九份地區的「硫化鐵礦物」長期曝露在空氣中，或隨雨水滲入地層後與水流結合氧化沉澱，使得瀑布沿途覆上一層厚厚的鐵鏽色彩，呈現出罕見的金黃和咖啡色調。

許多遊客表示「黃色的岩石配上瀑布就是顯眼又美麗」、「咖啡色礦土搭配瀑布很特別，很好拍」；也有人提到「瀑布周邊空氣中飄著一股濃濃的礦物氣味」，讓人彷彿置身昔日的礦區場景，充滿懷舊氛圍。

此外，「烏來瀑布」則以高度與氣勢取勝，水流自80公尺高的山壁奔騰而下，遠看如同一條潔白絲緞，景色相當壯觀。有遊客形容瀑布外觀「涓涓而下的水流如同溫柔少女」、「遠觀就像一條白練掛在山壁上」，既壯闊又帶有柔美意境。除了震撼視覺，也有遊客讚嘆現場「滿滿的負離子和芬多精撲面而來」，令人感到身心放鬆。

當山林間瀑布水聲與清涼水氣迎面而來，彷彿瞬間驅散了城市的悶熱與煩躁。看完這些新北熱門瀑布景點的介紹，是否讓你心動了呢？不妨趁著假日揪上親朋好友，來一趟療癒又涼爽的瀑布小旅行，讓大自然的力量幫你重整步伐、清空煩憂，為日常注入滿滿元氣！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「新北瀑布景點」相關討論則數。

觀測期間：2024/07/01~2025/07/07，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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