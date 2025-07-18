200席位全數完售！首爾米其林二星主廚Allen Suh 首度來台客座
韓國首爾的法式當代料理餐廳「Restaurant Allen」主廚暨負責人Allen Suh徐賢敏首度來台客座，今（7月18日）至7月20日在BeGood餐廳舉辦僅有4個餐期、共200席次的客座饗宴，消息曝光後、快速完售。Allen Suh表示，「最好的料理始於最好的食材，而最好的食材則是當地的當季食材」，因此，主廚上個月就提前來台訪查，包括濱江市場一日遊，他盛讚台灣的海鮮與蔬果種類豐富，對於馬頭魚尤其驚艷。
Allen Suh在美國內華達大學拉斯維加斯分校主修飯店管理，畢業後任職於美國多家頂尖米其林餐廳，17年後返回韓國，開立法式現代料理餐廳「L’Impression」，開幕第一年就摘下米其林二星，寫下韓國首間開業就直摘米其林二星的紀錄；2021年底再創立「Restaurant Allen」，開業首年獲頒一星，接著連兩年摘二星，讓Allen Suh名號打響韓國高端餐飲界。
Allen Suh說，料理技法無國界，但必須提出食材最鮮美的部分。他時常受邀到各國客座，也喜歡與當地小農交流，他笑說，每次回到韓國、創意總會偏向前一個遊歷的國家，這次返國，也可能創造獨有的「台式風味」。他對於滷肉飯、滷豆腐等在地的甜口風味印象深刻，笑說，「同步輸入記憶」。
此次客座，他使用了來自雲林的鰻魚、宜蘭的馬頭魚、台中梨山大白菜、台南白河蓮子等，呈現代表台灣當季風土氣味的料理組合。此外，Allen Suh也將帶來代表韓國意象的兩道料理：「美國極黑牛小排、辛奇沙拉」、「橡子麵、台灣在地時蔬、冷湯」，讓台灣賓客體驗不同文化背景下的新穎風味。
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