前衛風格的時光「圓」舞曲 RICHARD MILLE推全新RM 33-03自動腕表

時間本無形無相，是因為人類有了文明，才將時間以技術、以材質具象捕捉。瑞士高級鐘表品牌RICHARD MILLE近日發表了全新RM 33-03自動上鍊腕表，以品牌系列中少見的圓形表殼為聚焦，化為一闕前衛、曼妙的時光「圓」舞曲。

過往擅長打造酒桶形表殼、超薄機芯與活力運動風格的RICHARD MILLE，最初先於2011年發表了品牌首款圓形表殼搭配超薄機芯的RM 033超薄自動上鍊腕表，RMXP1自動上鍊機芯具有時間顯示與小秒針功能，表殼的厚度約6.30毫米的尺寸，顛覆品牌過往予人厚實量體的印象。2019年、「二代作」RM 33-02腕表登場了，同樣使用RMXP1自動上鍊機芯，表殼的尺寸則從前代的45.7毫米微縮成41.7毫米，全球限量140只、同樣令人耳目一新。來到2025，同系列的「三代目」RM 33-03自動上鍊腕表隆重問世，延續41.7毫米的中型尺寸，動力來源則使用新一代的RMXP3自動上鍊機芯，除了整體面盤視覺更為緊湊、前衛，五點鐘方向更添增了實用的半瞬跳日期視窗，讓奢華進入日常。

RMXP3自動上鍊機芯具有纖薄的3.28毫米尺寸，並搭配偏心式的實心一體成型鉑金自動盤。原本就有優異剛性與物理性的鈦合金底板再經Titalyt®電漿氧化處理，因此硬度與耐用性也都雙雙升級upgrade。表款將擁有五級鈦金屬，以及Carbon TPT®碳纖維搭配5N紅金兩種表殼選擇，前者兼具高強度、輕量化的特點，後者則是以高科技層壓鍛造，同時兩種表殼皆配置以5N紅金指針，唯時標上的夜光塗料顏色不同，入夜或低光源環境下、或各有奇異風采演示。

前一代的RM 33-02腕表採限量140只生產，一時洛陽紙貴。好消息是新一代的RM 33-03將為常規生產，因而將精密複雜與科技前衛實踐在生活之中，奢華、莫過於此。 RICHARD MILLE RM 33-03腕表Carbon TPT®碳纖維搭配5N紅金款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供 除了使用鏤空機芯、RM 33-03腕表並採用開放式面盤，五點鐘方向並有著半瞬跳日期顯示。圖／RICHARD MILLE提供 偏心式、安裝在滾珠軸承上的鉑金自動盤，將帶來40小時的動力儲存。圖／RICHARD MILLE提供 RMXP3自動上鍊機芯具有纖薄的3.28毫米尺寸，即便裝入表殼後也僅9.70毫米。圖／RICHARD MILLE提供 RICHARD MILLE RM 33-03腕表鈦合金款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供 新一代的RMXP3自動上鍊機芯並經過微噴砂、緞面打磨與倒角處理等多道工序。圖／RICHARD MILLE提供

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