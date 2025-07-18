7-ELEVEN全台首間「LOFT SELECT複合店」8月1日高雄夢時代登場！近2千項商品快搶逛

7-ELEVEN再度引領今夏話題潮流，首度攜手日本連鎖生活雜貨選物店「LOFT」合作，8月1日起將在高雄夢時代門市開設全台首間「LOFT SELECT複合店」，結合超商門市購物場域，規劃專屬「LOFT SELECT複合店」遊逛空間，並導入美妝保養、飾品、文具、特色選品、熱門IP肖像、生活用品以及雙方獨家開發OPEN!系列等近兩千項商品，打造全新質感購物場域。

7-ELEVEN觀察近年消費趨勢，發現近年小資族與年輕世代對新事物接受度高、喜愛就近購買、蒐集風氣盛行等3大現象，旅外遊客到超商也喜愛購買差異化特色商品做為伴手禮。自2020年起便以「質感生活」為訴求，積極擴展時尚文具、飾品專區，2023年起更擴大導入日本Watts均一價59元專區，穩定帶動用品類業績逐年穩定成長。

看準日本連鎖生活雜貨選物店「LOFT」品牌魅力，7-ELEVEN此次與「LOFT」雙方合作以代理品牌授權商品進駐複合店的創新商模，看好南高雄百貨商圈集客效益佳，並鎖定包含MZ世代、小資族及小家庭的消費族群，首店選在7-ELEVEN夢時代門市內規劃約15坪空間、近兩千項商品，將日本精選生活美學融入在地消費者的日常購物體驗，未來更不定期會更新商品種類與陳列。

全台首間「LOFT SELECT」複合店以經典的清爽鮮明LOFT品牌亮黃色做為主軸，店內天花板造型採用局部內凹設計，漸層色系延伸至超商門市區域，加強雙方門市空間整體性與連結度，更利用色系讓消費者可以有更直覺的購物動線；一旁超商購物區則是以人氣大明星OPEN將為主軸，以粉黃、粉紅、粉紫等柔和色系搭配，還有角色燈箱滿足粉絲到店打卡喜好。

7-ELEVEN表示，此次複合店精選來自日本的人氣商品，包含首次於全台登場的迷你坐坐狸貓擺飾「Tanutanu」、香彩堂「緣起物主題香氛」，還有眾多特色商品像是平價飾品Mignon de Bijoux、日本人氣插畫家商品、熱門肖像Q-LiA 「Bonbon Drop Seal」晶彩貼紙、ESTHER BUNNY（艾絲樂小兔）等，更考量台灣消費者的生活習慣與風格偏好，精心挑選適合在地日常使用的生活雜貨，為開幕精選8位本土備受矚目的創作者，並以「根植在地日常的藝術與生活融合」為主題，OPEN將更與4位本土創作者推出超萌限量合作商品。

全台首間「LOFT SELECT複合店」將於8月1日於夢時代一門市正式開幕，自8月1日至8月5日門市也舉辦限定優惠活動，uniopen會員凡於「LOFT SELECT複合店」內（不含超商）消費滿500元以上可享加贈OPENPOINT 50點，數量有限，贈完為止。 7-ELEVEN全台首間「LOFT SELECT複合店」推出多款全台限定的特色商品。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN全台首間「LOFT SELECT複合店」位於高雄夢時代門市，8月1日正式開幕。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN「LOFT SELECT複合店」全台首賣OPEN×LOFT 限定商品，人氣大明星OPEN將與4位本土創作者推出超萌限量合作商品，售價90～300元。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN「LOFT SELECT複合店」全台首賣OPEN×LOFT 限定商品，人氣大明星OPEN將與4位本土創作者推出超萌限量合作商品，售價90～300元。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN全台首間「LOFT SELECT複合店」推出多款全台限定的特色商品。圖／7-ELEVEN提供

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