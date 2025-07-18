快訊

4歲童遭無牽繩大狗狂追嚇哭！狗主反嗆：為什麼不拴好小孩？

蘋果用戶注意！iPhone陷最新資安威脅 4危機這一項最容易被騙

渣男騙稱妻「是姊姊」隱瞞已婚！正宮告小三求償60萬 結果出乎意料

夏季旅展一票逛4天 日韓行程詢問度高

中央社／ 台北18日電

2025台北國際夏季旅展今天登場，台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍邀請民眾進場尋寶。旅遊業者觀察，仍以日、韓詢問度最高，而下半年連假增加，不少民眾陸續規劃出遊行程

2025台北國際夏季旅展今天起至21日在世貿一館舉行，今年首創「一票逛4天」，集結約200家廠商、超過600個攤位，有業者推出住宿券最低29折回饋，超值餐券5.1折起，而現場除了國內外熱門行程、郵輪假期、飯店外，還有2大主題展素食展、文創展。

賴瑟珍致詞時表示，去年夏季旅展創下28萬參觀人次，感謝旅行社、星級旅館、航空公司、郵輪業者配合今年展覽10週年祭出多項好禮，她邀請民眾進場尋寶，為下半年旅遊做準備。

交通部觀光署副署長黃勢芳指出，今年觀光署規劃「台灣亮點館」與「台灣仲夏館」，其中，後者以「台灣仲夏節」為主題，融合「夏至235」、「來呷茶咖冰」、「台灣美食展」及「鐵道旅遊趣」4大主軸活動，歡迎民眾進場參觀。

旅展首日湧入不少民眾，可樂旅遊行銷部副總經理林冠賢接受中央社訪問時表示，以日、韓詢問度最高，日本接下來有賞楓季、滑雪季，韓國則有釜山煙火節，而在進入冬季後，東歐、瑞士與德國行程也有不少民眾有興趣。

下半年預計有4個3天連假，林冠賢認為，消費者更好安排假期，不只日、韓，也有民眾鎖定東南亞泰國、越南。

東南旅遊北區出境本部日本部副總經理溫怡誠表示，先前儘管受到7月5日地震預言與近期國際情勢影響，但觀察7月中下旬起訂單回溫，成長約3至4成，涵蓋暑假、下半年秋冬與明年過年行程，除了熱門的日、韓外，赴法國以及北歐看極光等行程也有不少消費者詢問。他還提到，近年來不少民眾選擇郵輪旅行，這次旅展也有推出短期促銷。

旅天下這次在夏季旅展推出「函館螃蟹吃到飽5日」，每人新台幣2萬500元起，可樂旅遊則祭出日本商品2萬有找、韓國5日遊下殺免8千，東南旅遊則喊出暑假最後清艙，泰國曼谷9999元起、郵輪假期買一送一。

郵輪 行程 旅展

延伸閱讀

「易遊網」歡慶25週年！25天天天抽大獎，機票最低250元玩遍日韓泰

早鳥拿紅包、抽30萬旅遊金！「2025夏季旅展」優惠懶人包　郵輪首度參展、超值行程最低1折起

連江縣府拜會觀光署 盼中央促進馬祖觀光

I人天堂！免飛日韓體驗最紅美妝：@cosme美妝遊樂園限時登場，5大亮點幫你試、選、買一次搞定

相關新聞

大阪萬國博覽會「桃園號」引話題 桃捷推典藏限量套票

桃園大眾捷運股份有限公司與日本南海電鐵今年3月合作推出「桃園號」與「南海電鐵號」2款彩繪列車，宣傳2地觀光旅遊景點，今再...

臺灣米其林星級餐廳TOP 10 誰爭寶座？

「台灣米其林指南2025」進入倒數！完整入選名單將於8月19日發布，盤點獲選2023、2024年度米其林星級人氣名單，餐廳亮點、特色一次公開。

7-ELEVEN 多元店型再出招！攜手日系雜貨「LOFT」複合店登場

統一超（2912)7-ELEVEN 18日宣布，將首度攜手日本知名連鎖生活雜貨選物店「LOFT」合作，8月1日起將在高雄...

買蛋糕送果汁！春上夏限定新品「蔓越莓蛋糕」上市 全台限量2萬個

迎戰酷暑，人氣甜點品牌「春上布丁蛋糕」首度推出夏季限定的甜點「蔓越莓蛋糕」。嚴選北美原產、全球最大品牌蔓越莓果乾，搭配天...

全台首間星巴克旗艦店登場！3款聯名限量BE@RBRICK 今起開放預購

歡慶全台首間星巴克旗艦店「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」開幕，將推出3款聯名限量典藏BE@RBRICK，此次40...

楊祐寧變身好「野」人 帥曬Bottega Veneta Still Peaks戶外膠囊系列

雖然天氣還算炎熱，但秋天的腳步已在不遠處即將來到。一向以編織皮革工藝聞名的Bottega Veneta近日將眼光由城市街...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。