夏季旅展一票逛4天 日韓行程詢問度高

2025台北國際夏季旅展今天登場，台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍邀請民眾進場尋寶。旅遊業者觀察，仍以日、韓詢問度最高，而下半年連假增加，不少民眾陸續規劃出遊行程。

2025台北國際夏季旅展今天起至21日在世貿一館舉行，今年首創「一票逛4天」，集結約200家廠商、超過600個攤位，有業者推出住宿券最低29折回饋，超值餐券5.1折起，而現場除了國內外熱門行程、郵輪假期、飯店外，還有2大主題展素食展、文創展。

賴瑟珍致詞時表示，去年夏季旅展創下28萬參觀人次，感謝旅行社、星級旅館、航空公司、郵輪業者配合今年展覽10週年祭出多項好禮，她邀請民眾進場尋寶，為下半年旅遊做準備。

交通部觀光署副署長黃勢芳指出，今年觀光署規劃「台灣亮點館」與「台灣仲夏館」，其中，後者以「台灣仲夏節」為主題，融合「夏至235」、「來呷茶咖冰」、「台灣美食展」及「鐵道旅遊趣」4大主軸活動，歡迎民眾進場參觀。

旅展首日湧入不少民眾，可樂旅遊行銷部副總經理林冠賢接受中央社訪問時表示，以日、韓詢問度最高，日本接下來有賞楓季、滑雪季，韓國則有釜山煙火節，而在進入冬季後，東歐、瑞士與德國行程也有不少民眾有興趣。

下半年預計有4個3天連假，林冠賢認為，消費者更好安排假期，不只日、韓，也有民眾鎖定東南亞泰國、越南。

東南旅遊北區出境本部日本部副總經理溫怡誠表示，先前儘管受到7月5日地震預言與近期國際情勢影響，但觀察7月中下旬起訂單回溫，成長約3至4成，涵蓋暑假、下半年秋冬與明年過年行程，除了熱門的日、韓外，赴法國以及北歐看極光等行程也有不少消費者詢問。他還提到，近年來不少民眾選擇郵輪旅行，這次旅展也有推出短期促銷。

旅天下這次在夏季旅展推出「函館螃蟹吃到飽5日」，每人新台幣2萬500元起，可樂旅遊則祭出日本商品2萬有找、韓國5日遊下殺免8千，東南旅遊則喊出暑假最後清艙，泰國曼谷9999元起、郵輪假期買一送一。

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