夏季旅展一票逛4天 日韓行程詢問度高
2025台北國際夏季旅展今天登場，台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍邀請民眾進場尋寶。旅遊業者觀察，仍以日、韓詢問度最高，而下半年連假增加，不少民眾陸續規劃出遊行程。
2025台北國際夏季旅展今天起至21日在世貿一館舉行，今年首創「一票逛4天」，集結約200家廠商、超過600個攤位，有業者推出住宿券最低29折回饋，超值餐券5.1折起，而現場除了國內外熱門行程、郵輪假期、飯店外，還有2大主題展素食展、文創展。
賴瑟珍致詞時表示，去年夏季旅展創下28萬參觀人次，感謝旅行社、星級旅館、航空公司、郵輪業者配合今年展覽10週年祭出多項好禮，她邀請民眾進場尋寶，為下半年旅遊做準備。
交通部觀光署副署長黃勢芳指出，今年觀光署規劃「台灣亮點館」與「台灣仲夏館」，其中，後者以「台灣仲夏節」為主題，融合「夏至235」、「來呷茶咖冰」、「台灣美食展」及「鐵道旅遊趣」4大主軸活動，歡迎民眾進場參觀。
旅展首日湧入不少民眾，可樂旅遊行銷部副總經理林冠賢接受中央社訪問時表示，以日、韓詢問度最高，日本接下來有賞楓季、滑雪季，韓國則有釜山煙火節，而在進入冬季後，東歐、瑞士與德國行程也有不少民眾有興趣。
下半年預計有4個3天連假，林冠賢認為，消費者更好安排假期，不只日、韓，也有民眾鎖定東南亞泰國、越南。
東南旅遊北區出境本部日本部副總經理溫怡誠表示，先前儘管受到7月5日地震預言與近期國際情勢影響，但觀察7月中下旬起訂單回溫，成長約3至4成，涵蓋暑假、下半年秋冬與明年過年行程，除了熱門的日、韓外，赴法國以及北歐看極光等行程也有不少消費者詢問。他還提到，近年來不少民眾選擇郵輪旅行，這次旅展也有推出短期促銷。
旅天下這次在夏季旅展推出「函館螃蟹吃到飽5日」，每人新台幣2萬500元起，可樂旅遊則祭出日本商品2萬有找、韓國5日遊下殺免8千，東南旅遊則喊出暑假最後清艙，泰國曼谷9999元起、郵輪假期買一送一。
▪️薇帕颱風外圍環流+強風區廣泛 5地恐狂風暴雨 大台北、南部強風
▪️最新路徑曝光！薇帕颱風海警發布 今晚到明天距離最近
▪️薇帕颱風不排除路徑再北修 最快明晚轉中颱 下周恐有颱風逼近台灣
▪️薇帕颱風來了 氣象專家示警：「很水的女人」 恐雨害多過風害
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言