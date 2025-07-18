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大阪萬國博覽會「桃園號」引話題 桃捷推典藏限量套票

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園大眾捷運公司推出「桃園號」與「南海電鐵號」彩繪列車吸睛，今再推典藏款限量套票。圖／桃園大眾捷運公司提供
桃園大眾捷運公司推出「桃園號」與「南海電鐵號」彩繪列車吸睛，今再推典藏款限量套票。圖／桃園大眾捷運公司提供

桃園大眾捷運股份有限公司與日本南海電鐵今年3月合作推出「桃園號」與「南海電鐵號」2款彩繪列車，宣傳2地觀光旅遊景點，今再推出「限量一日票禮盒」，預計20日上午開賣。

桃捷公司2017年與日本南海電鐵株式會社簽署合作協議，雙方8年交流次數甚多，為深化台日觀光與軌道發展，今年推出「桃園號」及「南海電鐵號」2款彩繪列車，前者用暖色調與幾何美學描繪出桃園四季更迭的風景意象，還有大溪老街、中壢夜市、拉拉山等27處代表景點，目前行駛於日本南海電鐵本線、機場線與和歌山港線，後者則以手繪漫畫風格呈現南海電鐵沿線通天閣、高野山、堺市等景點，行駛於桃園機場捷運線。

彩繪列車吸睛，適逢大阪萬國博覽會，有長期旅居日本的國人看展意外發現「桃園號」驚訝不已，拍照上傳網路也引起話題。

桃捷表示，本次推出的票卡以「桃園號」與「南海電鐵號」為核心，採亮面光膜及珍珠粉印製，表面會微微閃爍，像是珍珠光澤的效果，搭配精緻典藏外盒，極具有紀念與典藏價值。全台限量1500套，原價640元，特惠價只要599元，販售地點除了A20興南站，機捷沿線其他車站均有販售，售完為止。

桃園大眾捷運公司推出「桃園號」與「南海電鐵號」彩繪列車吸睛，今再推典藏款限量套票（AI生成圖）。圖／桃園大眾捷運公司提供
桃園大眾捷運公司推出「桃園號」與「南海電鐵號」彩繪列車吸睛，今再推典藏款限量套票（AI生成圖）。圖／桃園大眾捷運公司提供

桃園機場 彩繪列車 南海

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