臺灣米其林星級餐廳TOP 10 誰爭寶座？

臺灣米其林指南人氣大盤點

米其林指南向來被視為「美食界的奧斯卡」，每年榜單一出無不在網路上掀起一波話題。其自2017年以台北為首站開啟，至今已邁入第八年，期間陸續將臺北、臺中以及臺南、高雄等城市納入評選。2025年度的完整榜單預計將於8月19日正式揭曉，而今年最大亮點莫過於評選範圍再度擴大，首次納入新北市、新竹市與新竹縣，讓更多優質在地餐廳有機會角逐星級榮耀，備受期待。在正式名單出爐前，獲選《臺灣米其林指南2023》、《臺灣米其林指南2024》的星級餐廳，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近一年討論度最高、最受關注的十大米其林星級餐廳。無論你是資深老饕還是剛入門的美食新手，都值得收藏這份「米其林人氣指南」，準備迎接一年一度的美食盛事。

No.10 JL STUDIO

位於台中的「JL STUDIO」，是唯一將新加坡料理帶上米其林三星榮耀殿堂的餐廳。其不只連續三年穩坐二星寶座，在《米其林指南2023》中，「JL STUDIO」更強勢晉升三星，成為台中唯一獲得米其林三星的代表餐廳。由新加坡主廚 Jimmy Lim 領軍，「JL STUDIO」主打以台灣在地食材詮釋新加坡經典風味，將大家熟悉的肉骨茶、海南雞飯、沙嗲等南洋家常菜，透過創新手法轉化為一道道精巧細緻的現代料理。這間餐廳不只被米其林國際總監盛讚為「世界最佳的新加坡料理」，在過去還曾名列「亞洲50最佳餐廳」 第26名的殊榮，口碑與實力雙雙備受肯定，也因此在饕客心中奠定了無可撼動的地位。

No.9 元紀．台灣菜

翻攝官網／米其林指南

去年剛試營運便榮獲米其林一星肯定的「元紀．台灣菜」，堪稱是台菜界的天花板。餐廳以台灣四百年來的飲食文化與民族融合為靈感，運用炒、炸、蒸、滷等經典技法，搭配烏魚子、麵茶等在地食材，演繹出帶有懷舊情懷的家鄉滋味，讓熟悉的味道重現於現代餐桌之上。特別的是，「元紀」採用一桌一茶席的用餐形式，每桌皆有侍茶師細心款待，讓茶不再只是餐點的配角，而是與料理並駕齊驅的風味主角，為整體用餐體驗增添深度與儀式感。這種對台菜精神的重新詮釋，也讓「元紀」成為近年最受矚目的星級餐廳之一。

No.8 請客樓

台北喜來登大飯店「請客樓」餐廳，以川揚料理見長，並巧妙融入部分台菜元素，可說是老饕心中不可錯過的高級中式合菜餐廳之一。餐廳曾連續五年榮獲台北米其林二星肯定，雖在2023年降為米其林一星，但其人氣與口碑依然不減，仍是許多老饕聚餐宴客的口袋名單。餐廳裝潢融合東方雅致與現代氣息，搭配高水準的桌邊服務，從味覺到用餐體驗，都屢屢獲得饕客的一致好評。人氣招牌首推砂鍋一品雞、清湯仔雞豆花、紅油麻辣鮮鮑、鮮露豆腐絲，道道皆為經典之作，入口驚艷、餘韻悠長，讓人一試成主顧。2024年底更是邀請成都「許家菜」進駐請客樓，推出原汁原味展現川菜24味型的限定餐會，「雞豆花」、「青辣魚」等經典菜色悉數登場，雖然餐點價格不菲，但仍一開放預訂就迅速秒殺，人氣火熱可見一斑。

No.7 侯布雄法式餐廳

全球擁有超過35顆米其林星星的L'ATELIER de Joël Robuchon 侯布雄法式餐廳，其台北分店自2010年進駐信義區BellaVita以來，十餘年始終穩坐正統法式料理的指標地位，堪稱台灣高端法式餐飲的代表之一。餐廳延續侯布雄一貫風格，以創意融合經典的法式料理手法，巧妙地將各式食材轉化為一道道如藝術品般的精緻佳餚。從奢華的擺盤到食材的選用，每道菜無不體現出對味覺與美學的完美追求。近兩年，侯布雄在《臺灣米其林指南》已連續摘下二星殊榮，實力備受肯定。不論是慶祝生日、紀念日，甚至浪漫求婚，這裡都是頂級法式料理名單的不二之選。網友表示「侯布雄米其林二星餐廳 體驗很好 坐窗邊很適合求婚」、「貴為米其林兩顆星，果然親自造訪是值得的」、「以中午套餐的價格算是沒有辜負，但是真的沒有達到二星的水平。」

No.6 雋 GEN by Matt Chen

翻攝官網／米其林指南

主打1980年代經典功夫粵菜的「雋 GEN」，是國城建設集團傾力打造的高檔餐飲新作，結合頂級食材與細膩的料理工藝，開幕不到一年便在《2024台灣米其林指南》中拿下一星榮耀，迅速成為南台灣最受矚目的星級新秀。「雋 GEN」的幕後團隊實力堅強，不只邀來連續5年獲得台北米其林三星殊榮的名廚陳泰榮擔任餐飲總監，並由擁有超過40年資歷的港籍主廚胡鑑波擔任駐店行政主廚。雙強攜手將粵菜的正統體系與經典風味帶入高雄，從食材選用、刀工呈現到火候掌控，每一細節都講究到位，完美詮釋粵菜深厚的底蘊與細膩層次。「高雄的一星都是日式跟法餐，雋今年3月營運就火速摘星不是沒理由的，很希望可以趕快拼上2星」、「米其林三星主廚的功力果然不是蓋的，餐點精緻好吃，用餐氛圍及服務也無話可說。」

網路人氣標章

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No.5 Taïrroir 態芮

翻攝官網／米其林指南

創立於2016年的「態芮 Taïrroir」，其名稱是個富有深意的自創字，它融合了「Taiwan」與法文的「Terroir」（風土）二字，象徵透過餐廳打破國界疆域，讓台灣料理以多元風貌，傳遞「從台灣看見世界，世界看見台灣」的理念。主廚將地方風味巧妙融入法國料理元素，並依循時令加以變化，重新詮釋屬於台灣土地的味道，打造出獨一無二的在地風土料理。該餐廳自2018年首度摘下《台灣米其林指南》一星後，接連四年都獲得二星肯定，並在2023年不負眾望成功晉升為米其林三星，成為首家以台灣料理為核心、榮獲米其林最高榮耀的餐廳。「台菜米其林化的新希望」、「從未摘星吃到三星，Chef Kai 及團隊完整呈現的美食體驗，絕對值得三星」、「實至名歸的三星主廚，口味新穎有創意。」

No.4 教父牛排

翻攝官網／米其林指南

素有「牛排教父」之稱的鄧有葵，是台灣西餐界的傳奇人物，旗下多間牛排餐廳各具特色，而其中最具代表性的，莫過於台北的「教父牛排 Danny's Steakhouse」。餐廳團隊對於肉品來源、熟成工法及火候掌控極為講究，將一塊牛排的風味層次發揮到淋漓盡致。無論是乾式熟成肋眼牛排，還是美國頂級老饕牛排，皆以近乎完美的口感贏得顧客盛讚。自2018年起，教父牛排便在《台灣米其林指南》中連續六年蟬聯一星榮耀，成為不少饕客心中「頂級乾式熟成牛排」的代名詞。然而，在2024年米其林名單中，教父牛排意外落榜，令不少饕客深感惋惜。儘管如此，其在牛排界的指標地位依然無可撼動，至今仍是許多牛排控心中無法取代的經典選擇。「好吃，星星不是拿假的」、「只能說不愧敢說自己是教父，肉質處理的非常好，熟度也是很合適。」

No.3 富錦樹台菜香檳

翻攝官網／米其林指南

享譽全台的富錦樹台菜香檳， 在台北共有敦北店、大直店與101店三家分店，其中敦北店自2021年起連續四年都榮獲米其林一星的肯定。創辦人來自台南，致力於打破台菜的傳統框架，將府城特有的甘甜風味與創意手法結合，巧妙融入菜色之中，並首創以「香檳搭配台菜」的用餐方式，將在地飲食文化注入一抹法式優雅，打造出風格獨具的「時尚台菜」。其獨樹一幟的風格也吸引了國際注目，曾被英國雜誌評選為《Monocle》「全球旅遊五十大景點」，以及被《LV City Guide》列為台灣必訪餐廳之一。富錦樹台菜香檳不只成功翻轉了大眾對台菜的傳統印象，也可說是將傳統台菜推向國際舞台的最佳代表。

No.2 MINIMAL

創立於2021年的MINIMAL，是近年最令人驚豔的星級新秀，該品牌由台中另一間米其林一星餐廳「澀 Sur-」延伸而來。主廚以料理思維重新定義冰淇淋的呈現形式，打造出一套極具美學的冰淇淋套餐，將霜淇淋、古早味剉冰、義式 Gelato、雪花冰，甚至液態氮製作的冰品巧妙排列，不僅滿足味蕾，更成為一場視覺藝術展演。2023年，MINIMAL脫穎而出，成為全台唯一入選《米其林指南》必比登推薦的冰淇淋店；2024年更一舉摘下一星，寫下全球首間以「冰淇淋店」身份獲得米其林星級榮耀的紀錄。MINIMAL 顛覆大家對甜點的想像邊界，讓冰品不再只是餐後點綴的配角，而是整場餐桌體驗的主角。網友分享「全世界第一家拿到米其林星星的冰品店，台中人的驕傲」、「Minimal摘星真的蠻意外的」、「獲得米其林一星肯定的冰淇淋店，冰品確實有特色，令人印象深刻。」

No.1 頤宮 Le Palais

翻攝官網／米其林指南

在這場激烈的米其林星級爭霸戰中，台北君品酒店的「頤宮」以9,588筆聲量勇奪冠軍寶座。自 2018 年《台北米其林指南》首次登場以來，頤宮便穩坐三星之位，是全台唯一連續七年榮獲米其林三星的餐廳，堪稱台灣星級餐飲的最高代表。

頤宮的空間設計融合東方典雅與西方奢華，挑高的木質建築搭配古典的中式裝潢，營造出古今交融的用餐氛圍。餐廳由經驗豐富的粵菜主廚領軍，擅長在經典中創新，將古法技藝與當代美學完美結合，無論是菜色調味、火候掌握還是擺盤呈現，皆展現出極高水準。

頤宮的招牌菜色更是饕客津津樂道的焦點，包括脆皮先知鴨、火焰片皮鴨、頤宮叉燒皇、炸豆腐奶等，道道皆為經典，展現粵菜細膩與精緻的極致風貌，拿下米其林星級話題冠軍當之無愧。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年07月09日至2025年07月08日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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