買蛋糕送果汁！春上夏限定新品「蔓越莓蛋糕」上市 全台限量2萬個

迎戰酷暑，人氣甜點品牌「春上布丁蛋糕」首度推出夏季限定的甜點「蔓越莓蛋糕」。嚴選北美原產、全球最大品牌蔓越莓果乾，搭配天然葡萄汁與春上經典綿密蛋糕體，打造果香濃郁、酸甜平衡、清爽不膩的夏日療癒滋味。即起於全台春上門市、快閃櫃與官方網站同步限量開賣，限量2萬個，售完為止。

「蔓越莓蛋糕」主打以整顆果乾入餡、低甜度配方與清爽果香，跳脫市售甜點多以濃糖果醬製成的甜膩印象。春上嚴選來自全球最大蔓越莓品牌的果乾，透過獨家減糖配方與慢速低溫乾燥工法處理，保留蔓越莓天然的酸甜果香與豐富纖維咬感，再巧妙以天然葡萄汁提香增韻，與經典綿密蓬鬆的蛋糕體完美融合。

新品上市期間，春上布丁蛋糕同步推出多重限時優惠活動，即日起，凡單筆購買「蔓越莓蛋糕」滿額500元，即贈優鮮沛「100%蘋果蔓越莓綜合果汁」一罐，每店每日限量30組，可累計贈送，贈完為止；購買兩顆蛋糕任意口味，可獲品牌設計提袋乙只。此外，即日起至7月23日下載「美食通APP」並完成註冊，可於7月24日獲得「蔓越莓蛋糕」新品嘗鮮券，享149元專屬體驗價。 即日起，凡單筆購買「蔓越莓蛋糕」滿額500元，即贈優鮮沛「100%蘋果蔓越莓綜合果汁」一罐，每店每日限量30組，可累計贈送，贈完為止。圖/春上布丁蛋糕提供

商品推薦